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مهارات تربوية

11/9/2023 4:39:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا شك أن أساس التربية والتعليم هي المهارات التربوية والتعليمية، فهما وجهان لعملة واحدة لا انفصال بينهما، ومن المفترض أننا كأمة إسلامية تمتلك أعظم نعمتين وأقوى عاملين للنهوض والحضارة الإنسانية ألا وهما:
- اللغة العربية
- القرآن الكريم
فإن أردنا النهوض بقوام نفسية أبناء مجتمعنا للأفضل فعلينا اتخاذ القرآن الكريم سبيلا لكونه المرجع الوحيد في العالم الذي يوجه السلوك الإنساني السوي بالإعجاز العلمي الذي لم يكتشف كله بعد وإلى يوم يبعثون، ولا عجب فهو معجزة إلى يوم القيامة، فتركه به من المصائب والجهل والهزالة ما تصيب به البشر وها نحن بصدد ذلك.
فالسلك التعليمي بالكويت من رياض الأطفال إلى المؤسسات التعليمية الكبرى تفتقر للمهارات ما يكفل مخرجات تعليمية هزيلة ومندثرة، لا تتمثل بالقوة والتأهيل الإنساني والمهني والعملي والتفاعلي بأنواعه، ونحن على أرض الواقع نعاني من انحدار قيمي ليس على مستوى الشباب أو الطلاب محط تركيز الدراسات، وإنما الأصل يرجع للانحدار القيمي لدى المعلمين وأولياء الأمور والقائمين على الإدارة التعليمية، فهم فئات تحتاج لإعادة اصلاح (إلا من رحم ربي) من حيث القيم التربوية والسلوكيات الأخلاقية والتعاملية.. إلخ، وأهمها الثقافة التي ترسخ قدسية الكتاب والقلم والقراءة والدراسة، فإنهم سلاح ضد العدو وضد الجهل وضد الفساد بأنواعه، في قوله تعالى: (اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم) (العلق:1-5)، وفي قوله تعالى: (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) (آل عمران:79).
وقفة تأمل: يقول الحق تبارك وتعالى: (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) (آل عمران:191)، فالآية الكريمة بها دعوة المخلوق للتفكر في خلق الخالق، والأغلبية من الناس لا تفقه ذلك التفكر، لكون المفاهيم اليوم تتمثل للسطحية التامة، وإنما التفكر مراده هو الاقتداء بالخالق في تصريف الأمور وإدارة الحياة.. إلخ من الأمور التي يحتاج لها الإنسان، فما يحدث اليوم من اقتباس مناهج في الإدارة التعليمية والتربوية من مؤسسات غربية لا ينفع تطبيقها على مجتمعنا اطلاقا وذلك لأمرين:
- التسلسل الاحتياجي الذي بني عليه ذلك المنهج لا يتوافق مع التسلسل الاحتياجي في البناء التعليمي لدينا.
- الثقافة والنسيج الاجتماعي يختلف من مجتمع لآخر.
وعليه، يجب إعادة النظر في تكثيف التعليم البنائي للقيم المفقودة للقائمين على التربية والتعليم إلى جانب الإداريين ولهم نصيب من ذلك لكونهم قائمين على إدارة الشؤون التعليمية وإن كان (منسق إداري معاملات)، والشراكة المجتمعية للمؤسسات تلعب دورا في الإصلاح، ومنها الإعلام والإعلان - الدورات التثقيفية المكثفة - البحوث الميدانية التي ترفع من أداء الفرد وتفتح له أفقا في الفهم والتغيير للأفضل - النظم واللوائح الحازمة والصارمة في التوجيه السلوكي التربوي للمعلم والأستاذ والإداري - التعاون الأسري.
والتكرار صانع للحضارات الإنسانية في تعزيز الصناعة النفسية للإنسان نفسه، وآخرا، فإن التفكر الذي تدعو له الآيات القرآنية الكريمة كأداة للبحث والتعلم من خلال المتشابهات التي سبق أن كتبت مقالا خاصا عنها، إنما هي هداية الخالق للبشر للنظام التربوي المتمثل بالإحسان من خلال تسخير كل شيء لأجل البقاء الإنساني - والتكرار - والنظام تلك ثلاثية تخاطب العقل البشري في توجيه السلوك الحضاري والتربوي له من أجل مستقبل أفضل.

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