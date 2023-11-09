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مواقف Situations

11/9/2023 4:39:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حياة الإنسان ما هي إلا كتاب يحمل بين طيات صفحاته الكثير والعديد من المواقف قد يقوم الإنسان بها وقد تحدث له! سطور كتبت من مواقف كثيرة تعلم ومازال يتعلم منها الإنسان الكثير ويتذكر منها العديد من سلبياتها أو القليل من إيجابياتها، وما يتبقى لدينا هي المواقف التي تعد مدرسة الإنسان الأولى والأخيرة في الحياة.
هي ليست قضية فلسفية بل هو الواقع المعيش! فالكل يمتلك هذا الكتاب وتلك المواقف وكما ذكرنا في بادئ مقالنا بأنها كتبت من الجهتين «فلكل منا موقف ولكل منهم مواقف» تلك هي الحياة ما هي إلا مواقف.
السؤال الذي يطرح نفسه بشأن هذه القضية الشائكة: هل يستطيع الإنسان تغيير صفحاته أو صفحات كتاب الآخر من تلك المواقف؟ نعم! كيف؟ يكون ذلك بتغيير السلوك وتحسين الموقف، فعلى سبيل المثال لا للحصر:
٭ هل من الممكن أن يصبح الإنسان مسالما بعدما كتب وعرف عنه بعدائه للناس؟ نعم، يقدر عندما يقوم بتغيير سلوكه وتهذيب تصرفاته ويصبح إنسانا مسالما محبا للآخر من خلال إثبات هذا بتغيير مواقفه.
٭ هل من الممكن أن يصبح الإنسان صادقا بعدما عرف في المجالس بكذبه؟
نعم، يقدر عندما يغير من شخصه ويسير نحو الصدق وتثبيت مصداقيته من خلال مواقفه.
٭ هل من الممكن أن تصبح إنسانا يعتمد عليه بعدما أشيع وعرف عنك الاستهتار؟
نعم، فما يشيع هو مجرد كلام، أما تصرفك ومواقفك فهي ما تسجل في كتابك وكتاب الآخرين، فلا تسمع إلا ضميرك واستمر فيما تقوم به من التزام لأنه لا يمحو الإشاعات غير المواقف.
مسك الختام: تكثر المواقف، وكما قلنا حياة الإنسان ما هي إلا مواقف كتبت منه وعنه، فلا تنظر إلى ما كتب عنك من سلبيات، بل انظر للحروف الإيجابية التي كتبتها ليقرأها عنك الجميع ويثنوا عليها عنك في كتابهم.

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