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يوم الطفل العالمي

11/9/2023 4:39:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحتفل جميع دول العالم بيوم الطفل العالمي في 20 نوفمبر من كل عام، حسب توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1954 بأن تقيم جميع البلدان يوما عالميا للطفل، بوصفه يوما للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال وتحسين رفاهية الطفولة، وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا اليوم إعلان حقوق الطفل وبعد 30 عاما اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل في اليوم نفسه.
وهذه الاتفاقية وهي المعاهدة الدولية الأوسع نطاقا لحقوق الإنسان ترسي عددا من حقوق الطفل تشمل الحق في الحياة والصحة والتعليم واللعب، بالإضافة إلى الحق في الحياة الأسرية لتكون محمية من العنف وعدم التمييز والاستماع لآراء الأطفال. إن الأطفال هم قادة المستقبل في مجتمعاتهم وهم المحركات لاقتصاد أوطانهم وهم آباء وأمهات الجيل القادم وعندما نحمي حقوقهم لا نمنع معاناتهم ولا نحافظ على حياتهم فقط بل نحمي مستقبلنا المشترك.
وذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن أكثر من 50 مليون طفل اضطروا للنزوح من منازلهم بسبب الصراع والفقر وتغير المناخ، في حين يواجه المزيد منهم العنف في مجتمعاتهم. إن حماية الطفل يجب أن تشمل الاستجابة والوقاية من العنف والاستغلال ضد الأطفال بكافة أشكالها وأنواعها، ويجب وضع استراتيجيات وطنية متكاملة ومتعددة التخصصات ومحددة زمنيا للتصدي للعنف ضد الأطفال، وسن حظر قانوني بشأن العنف ضد الأطفال يعزز بتنفيذه بفعالية وزيادة الجهود المبذولة لجعل العنف ضد الأطفال أمرا غير مقبول أخلاقيا واجتماعيا في جميع دول العالم، ويجب تعزيز نظم البيانات القوية والأدلة السليمة لمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له.
ويجب أن تتعاون الحكومات في جميع البلدان لضمان أن تكون حماية الأطفال من العنف في صميم خطة التنمية الدولية. إن اليوم العالمي للطفل يعزز حماية حقوق الأطفال والدفاع عنها والاحتفال بها وترجمتها إلى أفعال على أرض الواقع، ولكن ما يحدث للأطفال في غزة هذه الأيام وحرب الإبادة للأطفال يجب الوقوف عندها، إذ يجب أن تقوم جميع دول العالم بالدفاع المستميت لحفظ أطفال غزة من إزهاق أرواحهم وتمزق أسرهم ومن جميع الآثار المدمرة لهم، فقد لحقت الأضرار بالمدارس والمرافق الصحية وهدمت المنازل وهجرت أسر بأكملها.
إن أطفال غزة هم من يتحملون أشد وطأة العنف، وبعضهم يعيش في مخيمات اللاجئين، وبعضهم فقد أسره، والبعض يفتقد الوصول للفرص التي يتمتع بها أطفال آخرون، وبدلا من اللعب في المنتزهات والملاعب فهم يلعبون في المخيمات المظلمة، حيث توجد الأسلاك الكهربائية وأنابيب المياه، وهؤلاء الأطفال يعانون الحرمان من أبسط الحقوق الدولية التي يتمتع بها كافة أطفال العالم، فحياتهم كلها تعب ومعاناة وحصار وجوع وألم. وأتمنى أن تكون هناك انتفاضة عالمية لحماية الأطفال وتأمين وحماية أبسط حقوقهم الإنسانية، وخاصة في اليوم العالمي للطفل لينعم الأطفال كغيرهم بحقوقهم كاملة وبالأمن والأمان.

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