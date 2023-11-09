يوم الطفل العالمي

(MENAFN
- Al-Anbaa) تحتفل جميع دول العالم بيوم الطفل العالمي في 20 نوفمبر من كل عام، حسب توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1954 بأن تقيم جميع البلدان يوما عالميا للطفل، بوصفه يوما للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال وتحسين رفاهية الطفولة، وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا اليوم إعلان حقوق الطفل وبعد 30 عاما اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل في اليوم نفسه.
وهذه الاتفاقية وهي المعاهدة الدولية الأوسع نطاقا لحقوق الإنسان ترسي عددا من حقوق الطفل تشمل الحق في الحياة والصحة والتعليم واللعب، بالإضافة إلى الحق في الحياة الأسرية لتكون محمية من العنف وعدم التمييز والاستماع لآراء الأطفال. إن الأطفال هم قادة المستقبل في مجتمعاتهم وهم المحركات لاقتصاد أوطانهم وهم آباء وأمهات الجيل القادم وعندما نحمي حقوقهم لا نمنع معاناتهم ولا نحافظ على حياتهم فقط بل نحمي مستقبلنا المشترك.
وذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن أكثر من 50 مليون طفل اضطروا للنزوح من منازلهم بسبب الصراع والفقر وتغير المناخ، في حين يواجه المزيد منهم العنف في مجتمعاتهم. إن حماية الطفل يجب أن تشمل الاستجابة والوقاية من العنف والاستغلال ضد الأطفال بكافة أشكالها وأنواعها، ويجب وضع استراتيجيات وطنية متكاملة ومتعددة التخصصات ومحددة زمنيا للتصدي للعنف ضد الأطفال، وسن حظر قانوني بشأن العنف ضد الأطفال يعزز بتنفيذه بفعالية وزيادة الجهود المبذولة لجعل العنف ضد الأطفال أمرا غير مقبول أخلاقيا واجتماعيا في جميع دول العالم، ويجب تعزيز نظم البيانات القوية والأدلة السليمة لمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له.
ويجب أن تتعاون الحكومات في جميع البلدان لضمان أن تكون حماية الأطفال من العنف في صميم خطة التنمية الدولية. إن اليوم العالمي للطفل يعزز حماية حقوق الأطفال والدفاع عنها والاحتفال بها وترجمتها إلى أفعال على أرض الواقع، ولكن ما يحدث للأطفال في غزة هذه الأيام وحرب الإبادة للأطفال يجب الوقوف عندها، إذ يجب أن تقوم جميع دول العالم بالدفاع المستميت لحفظ أطفال غزة من إزهاق أرواحهم وتمزق أسرهم ومن جميع الآثار المدمرة لهم، فقد لحقت الأضرار بالمدارس والمرافق الصحية وهدمت المنازل وهجرت أسر بأكملها.
إن أطفال غزة هم من يتحملون أشد وطأة العنف، وبعضهم يعيش في مخيمات اللاجئين، وبعضهم فقد أسره، والبعض يفتقد الوصول للفرص التي يتمتع بها أطفال آخرون، وبدلا من اللعب في المنتزهات والملاعب فهم يلعبون في المخيمات المظلمة، حيث توجد الأسلاك الكهربائية وأنابيب المياه، وهؤلاء الأطفال يعانون الحرمان من أبسط الحقوق الدولية التي يتمتع بها كافة أطفال العالم، فحياتهم كلها تعب ومعاناة وحصار وجوع وألم. وأتمنى أن تكون هناك انتفاضة عالمية لحماية الأطفال وتأمين وحماية أبسط حقوقهم الإنسانية، وخاصة في اليوم العالمي للطفل لينعم الأطفال كغيرهم بحقوقهم كاملة وبالأمن والأمان.
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