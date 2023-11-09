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الحابل بالنابل في أدوية السمنة

11/9/2023 4:39:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يقول الله سبحانه وتعالى (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون).
ويقول سبحانه: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا).
هذه المقدمة ضرورية لما أخذ يصلني من «بلاوي» وتساؤلات وأيضا استفسارات حول الترويج لأدوية «غير» معتمدة مضادة للسمنة او الترويج الدعائي التجاري لأدوية اخرى «معتمدة» وهذه الاخيرة المفروض ان يتم وصفها ضمن شروط وإجراءات وتقييم طبي وخطوات، وكذلك إجراءات قانونية ثابتة في بروتوكولات التقييم والمتابعة والعلاج، وهذا كله هو العمل الأساسي لاستشاريي الغدد الصماء، اما التخصصات الأخرى فعليهم ان يتحركوا في المهنية الأخلاقية وعدم التدخل في وظيفة الآخرين ما داموا «لا» يحملون شهادات بها وأيضا هذا الامر ليس من عملهم وخارج مجال شهاداتهم.
ليست المسألة «هبة» او «موضة»، ان المسألة طبية دوائية مهنية فنية مرتبطة مع تخصص طبي دقيق وشهادة «معتمدة»، وسنوات خبرة وعمل متواصل.
ان المرشحين لأخذ ادوية السمنة يشمل مرضى معينين ضمن كتلة شحمية محسوبة عبر معادلة علمية، بالإضافة الى وجود امراض مزمنة «مصاحبة»، والمرشحون يكونون قد فشلوا في تنزيل اوزانهم، بعد تغيير نمط حياتهم وممارستهم الرياضة «الحقيقية»، والرياضة هنا لها تعريف علمي، وأيضا التزموا بـ«النظام الغذائي الصحي» لفترة لا تقل عن ستة أشهر مع فني تغذية معتمد، ضمن مراجعات ومتابعات مع طبيب الغدد الصماء وفني التغذية، وأيضا هناك حالات تحتاج الى علاج سلوكي يتعلق بنمط الحياة.
وأيضا قرار البدء بأي علاج دوائي للسمنة يختلف من شخص الى آخر حسب الحالة والتاريخ المرضي ضمن تقييم المخاطر والفائدة من أي علاج دوائي «معتمد» للسمنة.
وعند اختيار اي عنصر دوائي يجب الاخذ في الحسبان الامراض المرافقة للسمنة مع المريض والعوارض الجانبية للدواء، ولا يتم ترك المريض بل تستمر متابعة مستوى نزول الوزن الذي يجب ان يكون ضمن الحد المطلوب المكتوب في البروتوكول العلاجي وإيقاف الدواء عند الفشل او المضاعفات وأيضا هناك ادوية يجب ايقافها عند الحمل، وهناك أمور مهنية فنية أخرى كثيرة لا ينبغي تبسيطها من خلال ترويج تجاري دعائي بواسطة صناعة فيديو لغير المتخصصين وان كانوا أطباء في مجالات اخرى.
لان هناك في الحياة الوظيفية عند الأطباء مسألة «التخصص» وهو امر فني بحت وكذلك منطقي ومسألة تجاوز الاختصاصات مسألة خطيرة، وتضر المرضى وأيضا تضع المخالفين من الأطباء في موقع غير «محترف» امام زملائهم، وكذلك تجعلهم تحت المساءلة الجنائية والتدقيق القانوني في حال تمت متابعتهم من أجهزة الدولة او تم تحريك الشكاوى عليهم من المرضى المتضررين.
ان مسألة السمنة والكلام عنها والنقاش حولها هي من صميم اختصاص الغدد الصماء، وهناك جوانب فرعية يتناولها فنيو التغذية وأيضا جانب «وقائي مهم» مرتبط بتخصص الصحة العامة.
اما دخول الحابل بالنابل ومن يريد الكلام بلا حسيب ولا رقيب، وخاصة في مجال «ادوية السمنة»، فهنا الرأي لأطباء الغدد الصماء أصحاب الشهادة وكذلك ضمن حركة وظيفية فنية مرجعيتها تستند إلى البروتوكولات العالمية الثابتة احصائيا ضمن الطب الحديث المبني على الدليل العلمي.

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