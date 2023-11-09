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بر الوالدين

11/9/2023 4:39:10 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عق الولد والديه بمعنى آذاهما وعصاهما وخرج عن طاعتهما، ولن يستطيع الأبناء مجازاة الوالدين على ما قدماه إليهم منذ نعومة أظفارهم حتى اصبحوا رجالا أو نساء يعتمدون على انفسهم إلا إذا وجد الولد أحد والديه أو كليهما مملوكا فيشتريه ثم يعتقه. والبر اسم جامع للخير فالأم حملتك في بطنها تسعة اشهر وعانت من الآلام كثيرا فإذا جاءها الوضع والمخاض شاهدت الموت فتارة تنجو وتارة أخرى تموت.
قال تعالى: (حملته أمه كرها ووضعته كرها) ثم تقوم بإرضاعه حولين كاملين، قال تعالى (ووصينا الإنسان بوالديه)، ولم يقل عز وجل العكس لان الوالدين لا يحتاجان توصية بأبنائهما لكن الأبناء يحتاجون إلى هذه التوصية والعناية والمحافظة على سرور والديهم، قال تعالى (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما)، فإذا وصل الوالدان أو أحدهما إلى الكبر واصبحا ضعيفين وعاجزين وصارا عندك في آخر العمر كما كنت عندهما في أوله، وجب عليك أن تشفق عليهما وتلطف بهما وتعاملهما معاملة حسنة ولا تتأفف من شيء تشاهده من احدهما أو كليهما مما يتأذى منه الناس، ولكن لابد من أن تصبر على ذلك كما صبرا عليك في صغرك.
والبعض يهتم بوالدته اكثر من والده، فقال جل جلاله (وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا)، ونجد في قوله تعالى (ووصينا الإنسان بوالديه) أنه سبحانه لم يخص الأم وحدها ولكن الأم والأب معا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رغم انف، رغم انف من أدرك والديه عند الكبر احدهما أو كليهما ولم يدخلاه الجنة. وهنا الوالد يشمل الأب والأم وجعلها الله افضل وأطيب وأخير أبواب الجنة الثمانية، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظرة رحمة إلا كتب له بكل نظرة حجة مبرورة، قالوا: وان نظر كل يوم مائة مرة، قال: نعم الله أكبر وأطيب».
أسوق هذه المقدمة لأنقل لكم والألم يعتصرني مشاهد من حياتنا اليومية عن عقوق الوالدين، فلقد شغلتنا أولادنا وأموالنا حتى اننا لم نعد نعير والدينا أدنى رعاية فانظروا إلى ساحات المستشفيات وغرف الكشف في المستشفيات لتروا بأنفسكم أن الذي يصطحب الأب المريض أو الأم المريضة إلى المستشفى هو الخادم او السائق، فلم يعد لدينا وقت للعواطف والحنان والمروءة مع والدينا بل عهدنا بهم إلى الخدم والسائقين يتولون رعايتهم وينقلونهم إلى المستشفيات ويدخلون معهم إلى الطبيب ليحدثوه عن مرضهم، فتعسا لهذه الرعاية وتعسا لهؤلاء الأولاد. ان الله لن يسامحنا على التفريط في حقوق والدينا ولن يمهلنا إلى يوم القيامة، فعقوق الوالدين يعجل الله سبحانه وتعالى عقابه في الدنيا قبل الآخرة ويراه العاق قبل أن يموت.
فما أهمية التربية والتعليم اذا كنا لا نعلم أولادنا كيف يكونون من الخيرين، فالبر بالآباء والأمهات هو الدرس الأول الذي يجب ان يتعلمه كل طفل في بيته وهو يشاهد أباه وأمه يرعيانه ويحيطانه بالرعاية، وإلا نشأ الطفل عاقا لا يقيم للوالدين حقوقا ولا يرعى لهما حقا ولا مكانا، فالأسرة هي المدرسة الأولى التي يجب ان تزرع البر والإحسان في نفوس الأبناء تجاه والديهم، ولا يستحق الحياة من عاش لنفسه واهمل والديه وعهد بهما إلى الخدم ودور الرعاية للعجزة والمسنين، فإذا كنت قويا صحيحا اليوم فاذكر يوما ستصبح به ضعيفا واهنا تحتاج من يرعاك، فصن لوالديك حقوقهما لتجد من يصونك ويحفظك يوم ضعفك ومرضك.
وعن رفاعة بن اياس قال «رأيت الحارث العكلي في جنازة امه يبكي كثيرا فقيل له لماذا تبكي هكذا؟ فقال ولمَ لا ابكي وقد اغلق عني باب من أبواب الجنة»، وعليك بأهل البر والصلاح، واحذر الصديق العاق فإنه كالسراب يلمع ولا ينفع ولن يبرك، وقد عق من هو اوجب منك حقا.
اسأل الله ان يرحم والدينا الاحياء منهم والأموات وان يعفو عنهم وان يجمعنا مع والدينا في جنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، اللهم آمين.

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