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أولى السيدات تنطلق بـ5 مدن

11/9/2023 4:33:34 AM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق، اليوم، النسخة الثانية لدوري الدرجة الأولى السعودي للسيدات، التي سيتأهل منها 3 أندية إلى الدوري الممتاز، وتضم النسخة الجديدة 26 ناديا من مختلف مناطق المملكة ما بين الحكومية والقطاع الخاص، توزعت على 5 مجموعات في الرياض وجدة والقطيف والمدينة المنورة والطائف.
ورصد الاتحاد السعودي جائزة مالية للمركز الأول، مبلغ 500 ألف ريال، وللثاني 350 ألف ريال، وللثالث 300 ألف ريال.
وكان الرياض توج بنسخة الموسم الماضي بعد تغلبه على المتحد ((القادسية حاليا)) بركلات الترجيح، ليتأهلا سويا إلى الدوري الممتاز.
تجربة سابقة
ستتجه الأنظار في النسخة الجديدة نحو نادي البيرق ((سما سابقا)) الذي هبط من الدوري الممتاز بالموسم الماضي، حيث سيفتتح مشواره بملاقاة الشعلة.
ويسعى البيرق للعودة إلى دوري الأضواء عندما يخوض منافسات المجموعة الأولى في الرياض مع أندية الهمة والنسور الذهبية والشعلة والعروبة والوطني.
الاستفادة من الأرض
في المجموعة الثانية والتي ستجرى على ملعب نادي الترجي بالقطيف، يسعى صاحب الأرض إلى الاستفادة من اللعب أمام جمهوره في التأهل من مجموعته التي تتواجد فيها أندية اتحاد النسور ورأس تنورة والفتح والنهضة.
ويشترك الترجي مع اتحاد النسور في خبرة المشاركة بدوري الدرجة الأولى، بعد وجودهما بالنسخة الماضية، مقابل الظهور الأول لأندية رأس تنورة والفتح والنهضة.
وتستقبل المدينة المنورة منافسات المجموعة الثالثة التي تشهد تواجد ناديين من مكة المكرمة، هما الوحدة ومنجم المواهب، اللذين سيتنافسان مع أحد والعلا والتقدم.
وسيكون منجم المواهب النادي الوحيد من القطاع الخاص الذي يتواجد بمجموعة المدينة المنورة.
خبرة ثنائية
تجرى مباريات المجموعة الرابعة على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، بمشاركة أندية الأمل والعنقاء والعين والحجاز وأبها.
وسيسعى ناديا العنقاء والأمل للاستفادة من خبرة المشاركة بالنسخة الماضية من أجل التأهل من المجموعة على حساب أبها والحجاز والعين أصحاب التجربة الجديدة بساحة كرة القدم النسائية.
نقل 4 جولات
بسبب انشغال مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة باستقبال مباريات كأس العالم للأندية للرجال 2023، قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل أول 4 جولات من مباريات المجموعة الخامسة إلى ملعب جامعة الملك عبدالعزيز، حيث تتنافس أندية المجموعة الخامسة وهي النورس والصقور وسهم وجدة ونجمة جدة على بطاقتي التأهل إلى الدور النهائي، حيث تمتلك أغلب أندية المجموعة خبرة اللعب بالنسخة الماضية.
ويتأهل إلى المرحلة النهائية أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث من المجموعة الأولى، وأصحاب المركزين الأول والثاني من بقية المجموعات، والتي أيضا يتأهل منها فقط أفضل فريق ثالث، ليكون المجموع 12 ناديا.
- 26 ناديا في النسخة الثانية لأولى السيدات
- 5 مجموعات ضمت الفرق المشاركة
- 5 مدن مختلفة تستضيف الدور التمهيدي
- 12 ناديا تتأهل للمرحلة النهائية
- 6 أندية بمجموعة الرياض و5 فرق للمجموعات الأخرى
- 3 أندية من الأولى تصعد إلى الممتاز بنهاية الموسم

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