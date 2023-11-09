أولى السيدات تنطلق بـ5 مدن

(MENAFN
- Al Watan) تنطلق، اليوم، النسخة الثانية لدوري الدرجة الأولى السعودي للسيدات، التي سيتأهل منها 3 أندية إلى الدوري الممتاز، وتضم النسخة الجديدة 26 ناديا من مختلف مناطق المملكة ما بين الحكومية والقطاع الخاص، توزعت على 5 مجموعات في الرياض وجدة والقطيف والمدينة المنورة والطائف.
ورصد الاتحاد السعودي جائزة مالية للمركز الأول، مبلغ 500 ألف ريال، وللثاني 350 ألف ريال، وللثالث 300 ألف ريال.
وكان الرياض توج بنسخة الموسم الماضي بعد تغلبه على المتحد ((القادسية حاليا)) بركلات الترجيح، ليتأهلا سويا إلى الدوري الممتاز.
تجربة سابقة
ستتجه الأنظار في النسخة الجديدة نحو نادي البيرق ((سما سابقا)) الذي هبط من الدوري الممتاز بالموسم الماضي، حيث سيفتتح مشواره بملاقاة الشعلة.
ويسعى البيرق للعودة إلى دوري الأضواء عندما يخوض منافسات المجموعة الأولى في الرياض مع أندية الهمة والنسور الذهبية والشعلة والعروبة والوطني.
الاستفادة من الأرض
في المجموعة الثانية والتي ستجرى على ملعب نادي الترجي بالقطيف، يسعى صاحب الأرض إلى الاستفادة من اللعب أمام جمهوره في التأهل من مجموعته التي تتواجد فيها أندية اتحاد النسور ورأس تنورة والفتح والنهضة.
ويشترك الترجي مع اتحاد النسور في خبرة المشاركة بدوري الدرجة الأولى، بعد وجودهما بالنسخة الماضية، مقابل الظهور الأول لأندية رأس تنورة والفتح والنهضة.
وتستقبل المدينة المنورة منافسات المجموعة الثالثة التي تشهد تواجد ناديين من مكة المكرمة، هما الوحدة ومنجم المواهب، اللذين سيتنافسان مع أحد والعلا والتقدم.
وسيكون منجم المواهب النادي الوحيد من القطاع الخاص الذي يتواجد بمجموعة المدينة المنورة.
خبرة ثنائية
تجرى مباريات المجموعة الرابعة على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، بمشاركة أندية الأمل والعنقاء والعين والحجاز وأبها.
وسيسعى ناديا العنقاء والأمل للاستفادة من خبرة المشاركة بالنسخة الماضية من أجل التأهل من المجموعة على حساب أبها والحجاز والعين أصحاب التجربة الجديدة بساحة كرة القدم النسائية.
نقل 4 جولات
بسبب انشغال مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة باستقبال مباريات كأس العالم للأندية للرجال 2023، قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل أول 4 جولات من مباريات المجموعة الخامسة إلى ملعب جامعة الملك عبدالعزيز، حيث تتنافس أندية المجموعة الخامسة وهي النورس والصقور وسهم وجدة ونجمة جدة على بطاقتي التأهل إلى الدور النهائي، حيث تمتلك أغلب أندية المجموعة خبرة اللعب بالنسخة الماضية.
ويتأهل إلى المرحلة النهائية أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث من المجموعة الأولى، وأصحاب المركزين الأول والثاني من بقية المجموعات، والتي أيضا يتأهل منها فقط أفضل فريق ثالث، ليكون المجموع 12 ناديا.
- 26 ناديا في النسخة الثانية لأولى السيدات
- 5 مجموعات ضمت الفرق المشاركة
- 5 مدن مختلفة تستضيف الدور التمهيدي
- 12 ناديا تتأهل للمرحلة النهائية
- 6 أندية بمجموعة الرياض و5 فرق للمجموعات الأخرى
- 3 أندية من الأولى تصعد إلى الممتاز بنهاية الموسم
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