كنو يعوض صربي الهلال
التاريخ
11/9/2023 4:33:33 AM
(MENAFN
- Al Watan) استأنف الهلال تحضيراته بعد الراحة التي تمتع بها نجوم الزعيم عقب عودتهم من الهند، وبدأ مدربه البرتغالي خورخي جيسوس الاستعداد لمواجهة التعاون، غدا، لحساب الجولة الـ13 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وركز على الجانب الفني، وطبق عددا من الجمل التكتيكية، وعمل على تجهيز البديل الذي سيعوض غياب الصربي سيرجي سافيتش، الغائب للإصابة، إذ يبدو أن الدولي محمد كنو سيعوض غياب اللاعب كما حدث أمام مومباي سيتي الهندي، الاثنين الماضي.
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