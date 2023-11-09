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الفنان يدخل التاريخ

11/9/2023 4:33:33 AM
(MENAFN- Al Watan) دخل لاعب النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا التاريخ، وأصبح أول نصراوي يسجل 3 أهداف ((هاتريك)) بدوري أبطال آسيا بنظامه الجديد الذي بدأ في 2003، وتربع النجم البرازيلي على صدارة هدافي البطولة القارية برصيد 8 أهداف بفارق 3 أهداف عن الوصافة التي يتقاسمها مهاجم الهلال، الصربي ميتروفيتش، ولاعب العين الإماراتي، لابا كودجو برصيد 5 أهداف لكل منهما.
وبات رابع لاعب يسجل الهاتريك في النسخة الحالية بعد مهاجم الهلال، الصربي ميتروفيتش، ومهاجم السد القطري، الجزائري بغداد بونجاح، ولاعب أولسان الكوري، المجري مارتن آدم.

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