الفنان يدخل التاريخ

(MENAFN
- Al Watan) دخل لاعب النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا التاريخ، وأصبح أول نصراوي يسجل 3 أهداف ((هاتريك)) بدوري أبطال آسيا بنظامه الجديد الذي بدأ في 2003، وتربع النجم البرازيلي على صدارة هدافي البطولة القارية برصيد 8 أهداف بفارق 3 أهداف عن الوصافة التي يتقاسمها مهاجم الهلال، الصربي ميتروفيتش، ولاعب العين الإماراتي، لابا كودجو برصيد 5 أهداف لكل منهما.
وبات رابع لاعب يسجل الهاتريك في النسخة الحالية بعد مهاجم الهلال، الصربي ميتروفيتش، ومهاجم السد القطري، الجزائري بغداد بونجاح، ولاعب أولسان الكوري، المجري مارتن آدم.
MENAFN09112023000089011017ID1107399256
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.