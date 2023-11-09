الاعتراف بـ Shufti Pro كبائع نموذجي للتحقق من الهوية في دورة Gartner® Hype Cycletm للهوية الرقمية، 2023

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تم الاعتراف بـ Shufti Pr كبائع نموذجي في دورة Gartner Hype Cycle للهوية الرقمية لعام 2023، المنشورة في 26 يوليو 2023.يمكن للمستخدمين قراءة التقرير وتنزيله، وهو متاح لمشتركي Gartner® فقط.

تم ذكر Shufti Pro في أسفل الصفحة تحت عنوان "البائع النموذجي" في الصفحة 59، من بين مجموعة أخرى من البائعين النموذجيين.

قال Victor Fredung ، الرئيس التنفيذي لشركة Shufti Pro : "لقد قدمنا حلولاً مبتكرة لأجهزة IDV للشركات في جميع أنحاء العالم منذ عام 2017، ونواصل التحسين من خلال تنفيذ أحدث التحسينات التكنولوجية وسياسات أمان البيانات القوية".

المخاوف المتزايدة للذكاء الاصطناعي التوليدي

كما يلقي تقرير Gartner الضوء على المخاوف المتزايدة من التكنولوجيا المزيفة العميقة وزيادة استخدامها من قبل المحتالين:

"قد يستخدم المهاجم هجوم عرض تقديمي (على سبيل المثال، باستخدام صورة لوجه الهدف). تتطلب ادعاءات الكشف عن هجوم العرض التقديمي للبائعين ( PAD ) تدقيقًا دقيقًا. التقييم الشامل يتجاوز قدرة معظم المشترين. قد تؤدي تقنيات PAD النشطة إلى تآكل فوائد تجربة المستخدم. تتطلب هجمات الذكاء الاصطناعي التوليدية ("التزييف العميق") تدابير مضادة أكثر تطورًا، والتي تُشكّل الفارق الرئيسي بين البائعين".

ضمان الثقة في هوية الشخص

وجاء في التقرير ما يلي:

"تتمتع بروتوكولات المصادقة بالزخم الأكبر، مدفوعة بالاهتمام بمفاتيح المرور - أي بيانات اعتماد الأجهزة المتعددة. وصلت الابتكارات التي توفر الثقة في مطالبات الهوية في العالم الحقيقي إلى مرحلة الاستقرار. ويشمل ذلك التحقق من الهوية وتأكيد الهوية المرتكز على البيانات".

Shufti Pro - تعزيز الثقة والأمان في العصر الرقمي

تضمن Shufti Pro للشركات أن الأشخاص الموثوق بهم والحقيقيين فقط يمكنهم اجتياز التحقق، بمعدل دقة يصل إلى 99.7%. توفر المنصة حلول "اعرف عملك" و"اعرف عميلك" الشاملة للمؤسسات، وتدعم أكثر من 10,000 مستند هوية بأكثر من 150 لغة. تعمل الشركة على تسريع الثقة في جميع أنحاء العالم من خلال توفير أحدث خدمات IDV المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وإحباط الاحتيال عبر الإنترنت على مستوى العالم.

علاوة على ذلك، أدركت Shufti Pro أهمية حل IDV الذي يمكنه اكتشاف الخداع المزيف العميق بشكل فعال وطورت أقوى خوارزمية مصادقة بيومترية، بهدف القضاء على جميع أنواع محاولات انتحال الهوية الحديثة. تتضمن المنصة خوارزمية إدراك العمق واكتشاف الحيوية، واكتشاف جميع أنواع محاولات التزييف والإخفاء العميقة التي يستخدمها المحتالون بشكل فعال.

Gartner، دورة Hype Cycle للهوية الرقمية، لعام 2023، 26 يوليو 2023. Gartner وHype Cycle هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة .Gartner, Inc و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة ودوليًا ويتم استخدامهما بموجب إذن. جميع الحقوق محفوظة.

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حول Shufti Pro

Shufti Pro هي شركة رائدة في تقديم خدمات IDV تقدم حلول KYC وKYB وKYI وAML والتحقق البيومتري وOCR، مما يسرع الثقة في جميع أنحاء العالم. لديها سبعة مكاتب دولية وأطلقت أكثر من 17 منتجًا وحلولاً مجانية لفيروس نقص المناعة البشرية منذ إنشائها في عام 2017. مع القدرة على التحقق التلقائي والآمن من أكثر من 10,000 وثيقة هوية بأكثر من 150 لغة، تقدم Shufti Pro بفخر خدماتها للعملاء في أكثر من 240 دولة وإقليم.