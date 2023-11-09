الاعتراف بـ Shufti Pro كبائع نموذجي للتحقق من الهوية في دورة Gartner® Hype Cycletm للهوية الرقمية، 2023

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تم الاعتراف بـ Shufti Pr كبائع نموذجي في دورة Gartner Hype Cycle للهوية الرقمية لعام 2023، المنشورة في 26 يوليو 2023.يمكن للمستخدمين قراءة التقرير وتنزيله، وهو متاح لمشتركي Gartner® فقط.
تم ذكر Shufti Pro في أسفل الصفحة تحت عنوان "البائع النموذجي" في الصفحة 59، من بين مجموعة أخرى من البائعين النموذجيين.
قال Victor Fredung ، الرئيس التنفيذي لشركة Shufti Pro : "لقد قدمنا حلولاً مبتكرة لأجهزة IDV للشركات في جميع أنحاء العالم منذ عام 2017، ونواصل التحسين من خلال تنفيذ أحدث التحسينات التكنولوجية وسياسات أمان البيانات القوية".
المخاوف المتزايدة للذكاء الاصطناعي التوليدي
كما يلقي تقرير Gartner الضوء على المخاوف المتزايدة من التكنولوجيا المزيفة العميقة وزيادة استخدامها من قبل المحتالين:
"قد يستخدم المهاجم هجوم عرض تقديمي (على سبيل المثال، باستخدام صورة لوجه الهدف). تتطلب ادعاءات الكشف عن هجوم العرض التقديمي للبائعين ( PAD ) تدقيقًا دقيقًا. التقييم الشامل يتجاوز قدرة معظم المشترين. قد تؤدي تقنيات PAD النشطة إلى تآكل فوائد تجربة المستخدم. تتطلب هجمات الذكاء الاصطناعي التوليدية ("التزييف العميق") تدابير مضادة أكثر تطورًا، والتي تُشكّل الفارق الرئيسي بين البائعين".
ضمان الثقة في هوية الشخص
وجاء في التقرير ما يلي:
"تتمتع بروتوكولات المصادقة بالزخم الأكبر، مدفوعة بالاهتمام بمفاتيح المرور - أي بيانات اعتماد الأجهزة المتعددة. وصلت الابتكارات التي توفر الثقة في مطالبات الهوية في العالم الحقيقي إلى مرحلة الاستقرار. ويشمل ذلك التحقق من الهوية وتأكيد الهوية المرتكز على البيانات".
Shufti Pro - تعزيز الثقة والأمان في العصر الرقمي
تضمن Shufti Pro للشركات أن الأشخاص الموثوق بهم والحقيقيين فقط يمكنهم اجتياز التحقق، بمعدل دقة يصل إلى 99.7%. توفر المنصة حلول "اعرف عملك" و"اعرف عميلك" الشاملة للمؤسسات، وتدعم أكثر من 10,000 مستند هوية بأكثر من 150 لغة. تعمل الشركة على تسريع الثقة في جميع أنحاء العالم من خلال توفير أحدث خدمات IDV المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وإحباط الاحتيال عبر الإنترنت على مستوى العالم.
علاوة على ذلك، أدركت Shufti Pro أهمية حل IDV الذي يمكنه اكتشاف الخداع المزيف العميق بشكل فعال وطورت أقوى خوارزمية مصادقة بيومترية، بهدف القضاء على جميع أنواع محاولات انتحال الهوية الحديثة. تتضمن المنصة خوارزمية إدراك العمق واكتشاف الحيوية، واكتشاف جميع أنواع محاولات التزييف والإخفاء العميقة التي يستخدمها المحتالون بشكل فعال.
Gartner، دورة Hype Cycle للهوية الرقمية، لعام 2023، 26 يوليو 2023. Gartner وHype Cycle هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة .Gartner, Inc و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة ودوليًا ويتم استخدامهما بموجب إذن. جميع الحقوق محفوظة.
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حول Shufti Pro
Shufti Pro هي شركة رائدة في تقديم خدمات IDV تقدم حلول KYC وKYB وKYI وAML والتحقق البيومتري وOCR، مما يسرع الثقة في جميع أنحاء العالم. لديها سبعة مكاتب دولية وأطلقت أكثر من 17 منتجًا وحلولاً مجانية لفيروس نقص المناعة البشرية منذ إنشائها في عام 2017. مع القدرة على التحقق التلقائي والآمن من أكثر من 10,000 وثيقة هوية بأكثر من 150 لغة، تقدم Shufti Pro بفخر خدماتها للعملاء في أكثر من 240 دولة وإقليم.
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