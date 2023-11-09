شركة Confluent Medical تشهد تحسينات هائلة على صعيد رؤية سلسلة التوريد وكفاءتها

(BUSINESS WIRE )-- شهدت Confluent Medical، الشريك الرائد في علوم المواد والتطوير والتصنيع لشركات تصنيع الأجهزة الطبية، تحسينات هائلة في سلسلة التوريد الشاملة مع Kinaxis. وقد نشرت الشركة المبتكرة المتخصصة في مجال التكنولوجيا الطبية، والتي تقدم مزروعات منقذة للحياة وأنظمة إطلاق دواء قليلة الخطورة وغيرها من الأجهزة الطبية، Kinaxis®‎ في عام 2023 بمساعدة Genpact، وينسب فضل زيادة الرؤية والكفاءة إلى هذه الشراكة البناءة.

ينصب تخصص الشركة على التصميم والتطوير والتصنيع الواسع النطاق لأجهزة معتمدة على القسطرة ومكونات الننتول، وهي سبيكة معدنية متخصصة تتمتع بالمرونة الفائقة وذاكرة شكلية. وفي ظل وجود 8 منشآت في الولايات المتحدة الأمريكية وكوستاريكا و2000 موظف بين جنباتها ومجموعة كبيرة من المنتجات التي من ضمنها أجهزة القسطرة المعقدة وأنابيب البوليمر العالية الدقة والأنسجة القابلة للزرع، كانت القدرة على التفاعل مع أي تغيير يطال أي جزء من سلسلة التوريد بسرعة أمرًا بالغ الأهمية.

صرح Jeff McCoun ، نائب رئيس قسم سلسلة التوريد العالمية في Confluent Medical ، قائلاً: "لقد وصلنا مرحلة الذروة في الطلبات التي تضاعفت تقريبًا، وعادةً ما تستغرق إعادة مزامنة سلسلة التوريد شهورًا، ولكننا نجحنا في تنفيذ المهمة في بضعة أسابيع ليس إلا. فقبل Kinaxis، كنا ندير جداول بيانات منفصلة لكل جزء من السلسلة، وغاب التناغم عنا، وكنا إذا حدث تغيير في مكان ما، التبس الأمر دائمًا على جميع من في السلسلة. لقد استعنت بحلول أخرى على مدار مسيرتي المهنية، ولكنني لم أشهد قط نشرًا وتحسينًا سريعًا وفعالاً كاللذين نشهدهما مع Kinaxis."

صرحت Claire Rychlewski ، نائب الرئيس التنفيذي لقسم المبيعات الميدانية العالمية في Kinaxis ، قائلة: "إن إحداث مثل هذا النوع من التأثير هو محركنا الأساسي. تتمثل رؤية Confluent في تحسين حياة البشر عن طريق توفير أجهزة طبية متميزة مستعينةً بعلوم المواد والهندسة وآليات التصنيع الرائدة، وتسعدنا مساعدتها في تحقيق هذا الهدف. وسنقطع معًا خطوات كبيرة على طريق النجاح."

بدأت Genpact في تصميم حل Confluent Medical في أواخر عام 2022 وتم طرحه في المزيد من المواقع، وسيعمد المزيد من المستخدمين إلى تفعيله عما قريب.

تتعاون Kinaxis مع بعض أفضل العلامات التجارية في العالم في كل القطاعات، بما في ذلك السلع الاستهلاكية المعبأة والسيارات والتكنولوجيا المتقدمة وعلوم الحياة والمزيد، إذ تتيح التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع للشركات تنسيق شبكة سلاسل التوريد بالكامل بداية من التخطيط الإستراتيجي وحتى المرحلة الأخيرة من عملية التوصيل.

عن Kinaxis

تعد Kinaxis شركة رائدة في مجال إدارة سلاسل التوريد الحديثة تقدم خدمات لأصحابها الذين يديرونها لخدمة البشرية. فبرامجنا تحظى بثقة علامات تجارية عالمية شهيرة، إذ إنها توفر عاملي السرعة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. إضافةً إلى ذلك، نجمع بين تقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع مع منهج الذكاء الاصطناعي المعني بالإنسان بغية تمكين الشركات من مختلف الأحجام من تنسيق شبكة سلاسل التوريد الشاملة، بداية من التخطيط الإستراتيجي المتعدد الأعوام مرورًا بمرحلة التنفيذ وانتهاءً بالمرحلة الأخيرة من عملية التوصيل. لمزيد من الأخبار والمعلومات، الرجاء زيارة Kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .

عن Confluent Medical

تعمد Confluent إلى الاستعانة بعلوم المواد في الابتكارات التكنولوجية الطبية، وينصب تخصصها على التصميم الاحترافي والتطوير والتصنيع الواسع النطاق للأجهزة والمزروعات التداخلية المعتمدة على القسطرة، ومن ناحية العملاء، فهم يعتمدون على خبرة الشركة في التعامل مع مواد ومكونات الننتول والبالونات وأجهزة القسطرة المعقدة وأنابيب البوليمر العالية الدقة والأنسجة القابلة للزرع. هذا، وفي ظل انتشار منشآتها في فريمونت ومقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا ووارويك بولاية رود آيلاند وويندهام بولاية مين وأوستن بولاية تكساس وتشاتانوجا بولاية تينيسي وسان خوسيه في كوستاريكا، حازت الشركة على ثقة أقطاب مجتمع الأجهزة الطبية لما تمتلكه من سجل حافل بالإنجازات في علوم المواد المبتكرة والهندسة والتصنيع. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة confluentmedical .

عن Genpact

تعد Genpact (رمزها في بورصة نيويورك: G) شركة خدمات مهنية عالمية تقدم حلولاً من شأنها إحداث تغيير جذري في أعمال العملاء ورسم معالم المستقبل، مسترشدة بخبرتها الواقعية التي استقتها من إعادة تصميم وإدارة آلاف المشروعات لمئات الشركات العالمية. هذا، ويتعاون عملاؤنا، المدرج العديد منهم ضمن قائمة Global Fortune 500، معنا لما نتمتع من قدرة فريدة على الجمع بين الخبرة الصناعية العميقة والخبرة الوظيفية ومواهب رائدة ومنهجيات معتمدة، والتي نسخرها لدفع عجلة الابتكار التعاوني الذي من شأنه تحويل الأفكار إلى حقيقة واقعة وتحقيق نتائج ملموسة على نطاق واسع. إضافةً إلى ذلك، نحن نقدم مزايا تنافسية دائمة لعملائنا وعملائهم وندير العمليات الممكنة رقميًا ونقدم خدمات Data-Tech-AI لتصميم وبناء الأعمال وإحداث تحول جذري فيها، ونحن نفعل كل هذا ونصب أعيننا هدف تحقيق النجاح. من نيويورك إلى نيودلهي وأكثر من 30 بلد بينهما، يعمل لدينا فريق شغوف قوامه أكثر من 115000 يسعى سعيًا دؤوبًا لإرساء الأساس لعالم أفضل للجميع. تعرّف على معلومات عنا على Genpact وعلى LinkedIn وTwitter وYouTube وFacebook .

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