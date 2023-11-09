شركة Confluent Medical تشهد تحسينات هائلة على صعيد رؤية سلسلة التوريد وكفاءتها

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- شهدت Confluent Medical، الشريك الرائد في علوم المواد والتطوير والتصنيع لشركات تصنيع الأجهزة الطبية، تحسينات هائلة في سلسلة التوريد الشاملة مع Kinaxis. وقد نشرت الشركة المبتكرة المتخصصة في مجال التكنولوجيا الطبية، والتي تقدم مزروعات منقذة للحياة وأنظمة إطلاق دواء قليلة الخطورة وغيرها من الأجهزة الطبية، Kinaxis® في عام 2023 بمساعدة Genpact، وينسب فضل زيادة الرؤية والكفاءة إلى هذه الشراكة البناءة.
ينصب تخصص الشركة على التصميم والتطوير والتصنيع الواسع النطاق لأجهزة معتمدة على القسطرة ومكونات الننتول، وهي سبيكة معدنية متخصصة تتمتع بالمرونة الفائقة وذاكرة شكلية. وفي ظل وجود 8 منشآت في الولايات المتحدة الأمريكية وكوستاريكا و2000 موظف بين جنباتها ومجموعة كبيرة من المنتجات التي من ضمنها أجهزة القسطرة المعقدة وأنابيب البوليمر العالية الدقة والأنسجة القابلة للزرع، كانت القدرة على التفاعل مع أي تغيير يطال أي جزء من سلسلة التوريد بسرعة أمرًا بالغ الأهمية.
صرح Jeff McCoun ، نائب رئيس قسم سلسلة التوريد العالمية في Confluent Medical ، قائلاً: "لقد وصلنا مرحلة الذروة في الطلبات التي تضاعفت تقريبًا، وعادةً ما تستغرق إعادة مزامنة سلسلة التوريد شهورًا، ولكننا نجحنا في تنفيذ المهمة في بضعة أسابيع ليس إلا. فقبل Kinaxis، كنا ندير جداول بيانات منفصلة لكل جزء من السلسلة، وغاب التناغم عنا، وكنا إذا حدث تغيير في مكان ما، التبس الأمر دائمًا على جميع من في السلسلة. لقد استعنت بحلول أخرى على مدار مسيرتي المهنية، ولكنني لم أشهد قط نشرًا وتحسينًا سريعًا وفعالاً كاللذين نشهدهما مع Kinaxis."
صرحت Claire Rychlewski ، نائب الرئيس التنفيذي لقسم المبيعات الميدانية العالمية في Kinaxis ، قائلة: "إن إحداث مثل هذا النوع من التأثير هو محركنا الأساسي. تتمثل رؤية Confluent في تحسين حياة البشر عن طريق توفير أجهزة طبية متميزة مستعينةً بعلوم المواد والهندسة وآليات التصنيع الرائدة، وتسعدنا مساعدتها في تحقيق هذا الهدف. وسنقطع معًا خطوات كبيرة على طريق النجاح."
بدأت Genpact في تصميم حل Confluent Medical في أواخر عام 2022 وتم طرحه في المزيد من المواقع، وسيعمد المزيد من المستخدمين إلى تفعيله عما قريب.
تتعاون Kinaxis مع بعض أفضل العلامات التجارية في العالم في كل القطاعات، بما في ذلك السلع الاستهلاكية المعبأة والسيارات والتكنولوجيا المتقدمة وعلوم الحياة والمزيد، إذ تتيح التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع للشركات تنسيق شبكة سلاسل التوريد بالكامل بداية من التخطيط الإستراتيجي وحتى المرحلة الأخيرة من عملية التوصيل.
عن Kinaxis
تعد Kinaxis شركة رائدة في مجال إدارة سلاسل التوريد الحديثة تقدم خدمات لأصحابها الذين يديرونها لخدمة البشرية. فبرامجنا تحظى بثقة علامات تجارية عالمية شهيرة، إذ إنها توفر عاملي السرعة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. إضافةً إلى ذلك، نجمع بين تقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع مع منهج الذكاء الاصطناعي المعني بالإنسان بغية تمكين الشركات من مختلف الأحجام من تنسيق شبكة سلاسل التوريد الشاملة، بداية من التخطيط الإستراتيجي المتعدد الأعوام مرورًا بمرحلة التنفيذ وانتهاءً بالمرحلة الأخيرة من عملية التوصيل. لمزيد من الأخبار والمعلومات، الرجاء زيارة Kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .
عن Confluent Medical
تعمد Confluent إلى الاستعانة بعلوم المواد في الابتكارات التكنولوجية الطبية، وينصب تخصصها على التصميم الاحترافي والتطوير والتصنيع الواسع النطاق للأجهزة والمزروعات التداخلية المعتمدة على القسطرة، ومن ناحية العملاء، فهم يعتمدون على خبرة الشركة في التعامل مع مواد ومكونات الننتول والبالونات وأجهزة القسطرة المعقدة وأنابيب البوليمر العالية الدقة والأنسجة القابلة للزرع. هذا، وفي ظل انتشار منشآتها في فريمونت ومقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا ووارويك بولاية رود آيلاند وويندهام بولاية مين وأوستن بولاية تكساس وتشاتانوجا بولاية تينيسي وسان خوسيه في كوستاريكا، حازت الشركة على ثقة أقطاب مجتمع الأجهزة الطبية لما تمتلكه من سجل حافل بالإنجازات في علوم المواد المبتكرة والهندسة والتصنيع. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة confluentmedical .
عن Genpact
تعد Genpact (رمزها في بورصة نيويورك: G) شركة خدمات مهنية عالمية تقدم حلولاً من شأنها إحداث تغيير جذري في أعمال العملاء ورسم معالم المستقبل، مسترشدة بخبرتها الواقعية التي استقتها من إعادة تصميم وإدارة آلاف المشروعات لمئات الشركات العالمية. هذا، ويتعاون عملاؤنا، المدرج العديد منهم ضمن قائمة Global Fortune 500، معنا لما نتمتع من قدرة فريدة على الجمع بين الخبرة الصناعية العميقة والخبرة الوظيفية ومواهب رائدة ومنهجيات معتمدة، والتي نسخرها لدفع عجلة الابتكار التعاوني الذي من شأنه تحويل الأفكار إلى حقيقة واقعة وتحقيق نتائج ملموسة على نطاق واسع. إضافةً إلى ذلك، نحن نقدم مزايا تنافسية دائمة لعملائنا وعملائهم وندير العمليات الممكنة رقميًا ونقدم خدمات Data-Tech-AI لتصميم وبناء الأعمال وإحداث تحول جذري فيها، ونحن نفعل كل هذا ونصب أعيننا هدف تحقيق النجاح. من نيويورك إلى نيودلهي وأكثر من 30 بلد بينهما، يعمل لدينا فريق شغوف قوامه أكثر من 115000 يسعى سعيًا دؤوبًا لإرساء الأساس لعالم أفضل للجميع. تعرّف على معلومات عنا على Genpact وعلى LinkedIn وTwitter وYouTube وFacebook .
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