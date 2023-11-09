إكسيد تُعيد تعريف تجربة قيادة السيارات خلال مشاركتها في قمة المستخدمين لعام 2023 في الصين

شكّلت قمة المستخدمين لعام 2023، التي انعقدت يومي 15 و16 أكتوبر في مدينة ووهو الصينية، منعطفاً هاماً في تاريخ شركة "إكسيد"، وهي العلامة التجارية الصينية الرائدة في مجال صناعة السيارات. فقد شهدت القمة إزاحة الستار عن طرازين استثنائيين من السيارات تعيدان تعريف حدود القيادة والرفاهية. استُهّل الحدث بمعرض للمنتجات ومؤتمر يركزان على المفاهيم المستدامة، مع التأكيد على تفاني شركة "إكسيد" في مجال الابتكار والاستكشاف.

قدمت شركة "إكسيد" خلال القمة عرضاً مبهراً مليئاً بالفخامة والابتكار، خطفت خلاله الأنظار مع إطلاق أحدث طرازات سياراتها، وهي سيارة "إكسيد في إكس" المميزة. صُمّم هذا الطراز الاستثنائي بدقة لتلبية احتياجات المستخدمين المواكبين للتطور، ليعيد تعريف معايير الفخامة في عالم صناعة السيارات. هذا وقد برزت سيارة "إكسيد في إكس" كرمز للمظهر الساحر والأناقة، وخطفت الأضواء بحضورها اللافت.

كما كشفت شركة "إكسيد" النقاب عن سيارة السيدان المميزة "إي 03"، المصممة للارتقاء بتجربة القيادة. يتوافق تصميم هذه السيارة بسلاسة مع نمط حياة المستخدم ليوفّر له الراحة ومتعة القيادة، إلى جانب توفير العناصر المناسبة للتواصل مع الطبيعة. وقد صُمّمت هذه السيارة بشكل يسمح للمستخدمين بالتمتع بالحياة، فيما تتيح التكنولوجيا المتطورة المُدمجة في التصميم إعطاء بعد جديد لرحلة القيادة.

وأكد تشين تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة "إكسيد"، التزام العلامة التجارية بتحدي المعايير والسعي المستمر لتحقيق المزيد من الإنجازات، ويُعدّ طرح طراز "آر إكس" في معرض جنيف الدولي للسيارات في قطر خير دليل على ذلك. وبالنظر إلى المستقبل، تعهدت شركة "إكسيد" بتقديم المزيد من الابتكارات في عام 2024، بما في ذلك تصنيع نماذج لمركبات تعمل بالطاقة الجديدة مثل سلسلة السيارات الكهربائية الفاخرة "إكسلانتيكس" (EXLANTIX).

هذا وتتوافق رحلة الاستكشاف والانجازات التي قامت بها شركة "إكسيد" على مدى 20 عاماً مع طموحها في أن تصبح اسماً يتردد صداه في كل أنحاء العالم. وقد وصلت جهود التوسع التي بذلتها العلامة التجارية إلى منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الجنوبية، حيث تخدم أكثر من 180 ألف عميل على مستوى العالم، ما يدل على التزامها بتقديم خدمات استثنائية.

يساهم طرح طرازي "إي 03" و"في إكس" من "إكسيد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، المقرر إطلاقهما في عام 2024، بتسليط الضوء على تفاني العلامة التجارية في تقديم تكنولوجيا مبتكرة ومتطورة لعملائها في دولة الإمارات.

وتسعى شركة "إكسيد" إلى تخطي الحواجز واستكشاف إمكانيات الحياة اللامحدودة، مع اعتبار المركبات التي تُصممها شركاء في رحلة اختبار الحياة على أكمل وجه واستكشاف العالم. ومع استمرارها في التطور، يبقى تركيز الشركة الأساسي مبنياً على توفير القيمة للمستخدمين وإنشاء تجارب لا تُنسى، مع الالتزام بأن تصبح علامة تجارية متميزة في عالم صناعة السيارات لها تأثيرها على المستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال الاستكشاف اللانهائي.