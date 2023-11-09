فتح باب التقديم للموسم الـسادس عشر من برنامج نجوم العلوم

أعلن برنامج "نجوم العلوم"، التابع لمؤسسة قطر، الذي يحرص على تشجيع الابتكار العلمي وريادة الأعمال بين الشباب العربي، عن فتح باب التقديم للمشاركة في موسمه السادس عشر، داعيًا المبتكرين العرب الطموحين للانضمام إلى البرنامج وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى حلول ملموسة.

وحصل على لقب أفضل مبتكر عربي في الموسم الـخامس عشر، مهندس الروبوتات، محمد عباس البومجداد من المملكة العربية السعودية، الذي ابتكر روبوتًا متسلقًا لمعاينة تصدع الأبنية، أطلق عليه اسم "وول بوت". وجرى تصميم هذا الروبوت خصيصًا لمراقبة المساحات العمودية الكبيرة، بحيث يمكن استخدامه لأغراض متعددة، بما في ذلك فحص السدود وناطحات السحاب والجسور لمعاينة أي تصدّعات، وأيضا لأجل أعمال التنظيف وأغراض أخرى في المناطق التي يصعب الوصول إليها أو الخطرة.

وتعليقًا على هذا الفوز، قال محمد عباس البومجداد: "أنا فخور لكوني أصبحت أول سعودي يفوز بجائزة برنامج "نجوم العلوم". أهدي هذا الفوز لأبناء بلدي. هذه الرحلة لم تكن سهلة، بل واجهت خلالها الكثير من الصعوبات، لكنني سعيد بما حققته وباختراع النموذج الأولي لروبوت من شأنه أن يساعد المهندسين في جميع أنحاء العالم على معاينة مواقع البناء، ويمكنه أيضًا أن ينقذ أرواح الكثيرين كل عام. لا أعتقد أن هذا الاختراع كان ليرى النور لولا الدعم الذي حظيت به في برنامج "نجوم العلوم".

منذ عام 2009، وإدراكًا لأهمية تنشئة الجيل القادم من المبتكرين العرب من خلال التعاون والإرشاد العالمي، أنشأ برنامج "نجوم العلوم" عبر السنين شبكة واسعة من الشراكات المحلية والدولية. في هذا السياق نظم البرنامج هذا العام رحلة إلى هونغ كونغ للمتسابقين الثلاثة الذين بلغوا المرحلة النهائية للموسم الـخامس عشر، لاكتشاف مؤسسات تكنولوجية رائدة، مثل "سايبر بورت" و"مجمع هونغ كونغ للعلوم "، حيث أتيحت للمبتكرين فرصة المشاركة والتواصل مع مؤسسات التكنولوجيا الصاعدة، وبناء أواصر التعاون التي من شأنها الإسهام في بناء مستقبل أفضل في مجال التكنولوجيا والابتكار.

ويمثل مجتمع خريجي "نجوم العلوم"، الذي يضم 168 خريجًا من 18 دولة عربية، دليلاً على الإمكانات المتوفرة في المنطقة لتطوير العلم والابتكار. ومن بين قصص نجاح الخريجين، على سبيل المثال، تصنيف أحمد الغازي، الذي بلغ نهائيات الموسم الثاني، لتطويره لعصا المشي الذكية "كان غو"، ضمن لائحة مجلة "تايمز" لأفضل 200 اختراع لعام 2023.

شهد العام الماضي تتويج أول فائزة بلقب أفضل مبتكرة عربية في برنامج "نجوم العلوم"، سمية السيابي، التي دفعها شغفها بالحياة البحرية إلى ابتكار "مشروع معالجة المواد البلاستيكية الدقيقة"، الذي يمكنه حصر الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في المسطحات المائية الكبيرة والتخلص منها. وفي هذا السياق، قالت سمية: "بصفتي أمّا وباحثة علمية، أنا ممتنة للدعم الذي حظيت به في مجتمع برنامج "نجوم العلوم"، وهو ما شجّعني على تحقيق طموحاتي في مجال ريادة الأعمال. أشجع جميع المخترعين الطموحين على التقديم للمشاركة بالموسم المقبل، لأن هذا البرنامج التلفزيوني يمثّل منصة رائعة لتحويل رؤيتك إلى حقيقة، وبفضلها ستتمكّن من إحداث التغيير في العالم".

أما يوسف فرمي، خريج الموسم الرابع عشر للبرنامج، فهو يعمل حاليًا كمهندس رئيسي للبحوث والتطوير في تطبيقات البلازما الموجودة في الغلاف الجوي في شركة يوجد مقرها في فرنسا. ويشرف يوسف على إحداث تغيير في مجال صناعة السيارات، وذلك من خلال تطوير طريقة تقليدية لإنتاج غاز الهيدروجين باستخدام تقنية رائدة مستدامة تعرف باسم "شعلة البلازما المستمرة".

وعن رحلته في برنامج "نجوم العلوم"، قال يوسف فرمي: "لقد غيرت تجربتي كمتسابق في برنامج "نجوم العلوم" طريقة تفكيري. بصفتي أكاديميًا، كنت أعتقد أن تطوير جهاز مبتكر وفق معايير السوق سيستغرق سنوات. ومع ذلك، فقد منحني البرنامج، من خلال التواصل مع مجموعة من الخبراء رفيعي المستوى، كل المعرفة والموارد التي أحتاجها لتسريع عملية الإنتاج، وتحويل فكرتي إلى منتج قابل للطرح في السوق في غضون ثلاثة أشهر فقط."

يمكن للراغبين بالمشاركة في الموسم السادس عشر من برنامج "نجوم العلوم" تقديم طلباتهم في موعد أقصاه يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 على الموقع الإلكتروني . بإمكانكم معرفة المزيد حول الخريجين والاختراعات المشاركة في البرنامج والاستفادة من تجاربهم.

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نبذة عن برنامج " نجوم العلوم":

على مدى 15 عامًا من النجاح، عزّز "نجوم العلوم" - وهو برنامج رائد في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر التي تندرج في إطار تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي – مكانته على رأس البرامج التي تروم تمكين المبتكرين من مختلف البلدان العربية من تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول ملموسة، بما يرسي ثقافة الابتكار بين أوساط الشباب العربي. فعلى مدى مساره التي انطلق منذ عام 2009، أسهم البرنامج في تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس وأساليب حياتهم، وكذلك في تطوير فرص اقتصادية لأفراد مجتمعاتهم وتعزيز التنمية المستدامة.

يقوم المتسابقون على مدار إثني عشر أسبوعًا بتطوير وعرض حلولهم عبر تجارب علمية، ضمن مساحة ابتكار مشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار السرعة في التنفيذ والاستفادة من الإرشاد والدعم الذي يقدمه فريق من المهندسين ذوي الخبرة ومطوري المنتجات.

في كل أسبوع، تقوم لجنة من الخبراء بتقييم وانتقاء مشاريع المبتكرين الواعدين ونماذجهم الأولية من خلال جولات الاختبار، ليتم في نهاية المطاف الإبقاء على ثلاثة مرشحين من أجل التنافس على اللقب والجائزة الكبرى. تعتمد التصفيات على مداولات لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت لتحديد الفائزين بالمركز الأول والثاني في كل موسم.

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مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان:

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995 بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تُمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

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