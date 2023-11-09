وجدت أبحاث Armis أن ثلث المنظمات العالمية تعرضت لانتهاكات أمنية متعددة في الأشهر الـ 12 الماضية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Armis ، اليوم شركة الأمن السيبراني لذكاء الأصول، عن نتائج أبحاث إدارة سطح الهجوم العالمي (ASM) التي بحثت في الاتجاهات والتحديات التنظيمية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

وجدت الأبحاث التي تم إجراؤها مع Vanson Bourne أن المؤسسات العالمية تواجه مستوى غير مسبوق من المخاطر السيبرانية بسبب النقاط العمياء في بيئتها وأن فرق الأمن مثقلة بكميات كبيرة من بيانات استخبارات التهديدات التي تفتقر إلى رؤى قابلة للتنفيذ. ونتيجة لذلك، أكدت 61% من المؤسسات العالمية أنها تعرضت للاختراق مرة واحدة على الأقل خلال الـ 12 شهرًا الماضية، مع تعرض 31% منها لانتهاكات متعددة خلال نفس الفترة. الدول الأربع الأولى التي لديها منظمات من المرجح أن تبلغ عن تعرضها للاختراق هي الولايات المتحدة وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا.

صرح Curtis Simpson، كبير مسؤولي أمن المعلومات في Armis: "تواصل Armis التحذير من مشهد التهديدات المتطور وتأثير الهجمات الإلكترونية الخبيثة التي تستهدف المنظمات العالمية والحكومات الوطنية والكيانات الحكومية والمحلية والمجتمع بشكل عام". "وجد بحثنا أن هناك مجالًا كبيرًا للتحسين في كيفية قيام المؤسسات العالمية بحماية وإدارة سطح الهجوم بالكامل. إنها ليست مسألة ما إذا كان الهجوم سيحدث، بل متى سيحدث - خاصة ضد البنية التحتية الحيوية التي يعتمد عليها المجتمع بشكل كبير.

تم تجميع أبحاث إدارة أسطح الهجمات العالمية لعام 2023 من Armis للاستفادة من رؤى أمن تكنولوجيا المعلومات وصناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا .

تشمل النتائج الرئيسية:

لا تتم مراقبة سطح الهجوم التنظيمي بالكامل بشكل كامل، مما يؤدي إلى تعرضات كبيرة ومخاطر غير مرئية للأمن السيبراني.



في يوم العمل المتوسط، يتم ربط 55,686 من الأصول المادية والافتراضية بالشبكات التنظيمية. وأشار المشاركون على مستوى العالم إلى أن 60% فقط من هذه الأصول تخضع للمراقبة، بينما يترك 40% منها غير خاضعة للرقابة.

يستخدم الموظفون بشكل متزايد أصولهم الخاصة في بيئات العمل، مع وجود فجوات واضحة في تطبيق سياسات إحضار جهازك الخاص (BYOD): أفاد 22% من المشاركين أن لديهم سياسة إحضار جهازك الخاص (BYOD) رسمية لا يتم تطبيقها على جميع الموظفين، وقال 23% إنهم إما لديهم إرشادات يتم تشجيع الموظفين على اتباعها أو يعترفون بأنه ليس لديهم أي سياسات أو إرشادات حول إحضار جهازك الخاص (BYOD). لا يمكن للمؤسسات، في المتوسط، أن تمثل سوى حوالي 60% من أصولها عندما يتعلق الأمر بمعرفة أشياء مثل موقع الأصول أو حالة دعم هذه الأصول. يمكن أن تؤدي الأصول المنسية، مثل الطابعات، إلى حدوث ثغرات أمنية خطيرة - خاصة إذا لم يتم تثبيت التحديثات الأمنية أو تطبيق التصحيحات.

يؤدي تدفق البيانات دون التشغيل الآلي وتحديد أولويات المعلومات المتعلقة بالتهديدات إلى إعاقة الأمن وقدرة محترفي تكنولوجيا المعلومات على معالجة التهديدات بشكل فعال لحماية المؤسسة.



أفاد تسعة وعشرون بالمائة من المشاركين أن فريق الأمن السيبراني لديهم غارق في المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية. وكان المشاركون من ألمانيا (38%) هم الأكثر احتمالاً للإبلاغ عن ذلك.

أفاد ما يقل قليلاً عن النصف (45%) مِمَن شملهم الاستطلاع أنهم يستخدمون 10 مصادر مختلفة أو أكثر لجمع البيانات المتعلقة بذكاء التهديدات، وأن ما بين 52% و57% فقط من العمليات المتعلقة بذكاء التهديدات يتم تشغيلها آليًا في المتوسط، مما يعني أن الكثير من العمل المطلوب للاستفادة من الذكاء هو جهد يدوي. في المتوسط، 58% فقط من المعلومات التي تم جمعها من مصادر استخبارات التهديدات قابلة للتنفيذ. ذكرت 2% فقط من المؤسسات التي شملتها الدراسة أن جميع المعلومات التي تجمعها من مصادر استخبارات التهديدات قابلة للتنفيذ.

تكافح المؤسسات لإدارة الأصول المادية والافتراضية المتصلة بشبكاتها بشكل فعال باستخدام عدد كبير للغاية من الأدوات لتنفيذ خطط الأمن السيبراني بشكل فعال.



وأشار المشاركون على مستوى العالم إلى أن مؤسساتهم تستخدم 11 أداة مختلفة لإدارة الأصول المتصلة بشبكاتهم، في حين أقر 44% منهم بأنهم ما زالوا يستخدمون جداول البيانات اليدوية. يستطيع الموظفون تجاوز الأمان وتنزيل التطبيقات والبرامج على الأصول دون معرفة فرق تكنولوجيا المعلومات أو الأمن. وتشير ثلاثة أرباع (75%) المنظمات العالمية إلى أن هذا يحدث على الأقل في بعض الوقت، بينما أفاد ربعها (25%) أن هذا يحدث طوال الوقت. وبدون السيطرة الكاملة والإدارة و/أو الرؤية على هذه الأصول، تواجه المؤسسات المزيد من المخاطر.

وتابع Simpson: "لسوء الحظ، هناك علاقة بين النسبة الكبيرة من سطح الهجوم الذي ظل دون مراقبة والمعدل المرتفع للانتهاكات التي حدثت خلال العام الماضي". "تمثل الأصول غير المُدارة سطح الهجوم المتنامي، إلا أن الأدوات والبرامج السيبرانية التنظيمية تفتقر إلى الرؤية اللازمة لفهم وإدارة المخاطر السيبرانية الكبرى والتعرضات والتهديدات. تستغل الجهات الفاعلة في مجال التهديد هذه النقاط العمياء المادية لتنفيذ الهجمات الإلكترونية الأكثر تأثيرًا اليوم. ومن الأهمية بمكان أن تقوم أقسام تكنولوجيا المعلومات بتحديث نهجها من خلال دمج الحلول المفككة والاستفادة من أحدث التقنيات المبتكرة لتمكين الفرق من الحصول على رؤى آلية في الوقت الحقيقي وخطط قابلة للتنفيذ للمساعدة في حماية الأصول ذات المهام الحرجة من التهديدات السيبرانية.

وصرحت Katie Haslett، مستشارة الأبحاث لدى Vanson Bourne: "وجد بحثنا أن هناك مجالًا كبيرًا للتحسين في كيفية إدارة المنظمات العالمية لمشهد التهديدات لديها". "وافق المشاركون في الاستطلاع لهذا التقرير على هذا التقييم، حيث إن مشاركة الرؤية المتزايدة بشكل استباقي في سطح الهجوم وتحديد السياسات والإجراءات المحيطة بالأصول الافتراضية والمادية هو مجال نمو لمؤسساتهم."

لقراءة التقرير البحثي الكامل من Armis، بما في ذلك التحليل الشامل لكل منطقة، يرجى زيارة الموقع المصغر:

لفهم كيفية اختلاف الاتجاهات والتحديات لكل منطقة، اقرأ البيانات الصحفية الإقليمية الخاصة بـ المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا .

للتعرف على كيفية قيام Armis CentrixTM ، نظام إدارة التعرض الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بتمكين المؤسسات من مواجهة تحديات الأمن السيبراني الحرجة هذه، يرجى زيارة:

المنهجية والإحصائيات السـكانية

قامت Armis بتكليف وكالة أبحاث السوق المستقلة Vanson Bourne بإجراء بحث حول إدارة سطح الهجوم داخل المؤسسات المؤسسية. استطلعت الدراسة آراء 900 من صانعي القرار في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات في شهري مايو ويونيو 2023 من مؤسسات تضم 1,000 موظف أو أكثر في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا. وكان المشاركون من مؤسسات في كافة القطاعات العامة والخاصة. تم إجراء جميع المقابلات باستخدام عملية فحص صارمة ومتعددة المستويات لضمان منح الفرصة للمرشحين المناسبين فقط للمشاركة.

نبذة عن Armis

تعمل Armis، وهي شركة الأمن السيبراني لاستخبارات الأصول، على حماية سطح الهجوم بالكامل وتدير تعرض المؤسسة للمخاطر السيبرانية في الوقت الفعلي. في عالم سريع التطور، يضمن Armis أن المؤسسات ترى جميع الأصول الحيوية وتحميها وتديرها بشكل مستمر. تقوم Armis بتأمين شركات Fortune 100 و200 و500 بالإضافة إلى الحكومات الوطنية والهيئات الحكومية والمحلية للمساعدة في الحفاظ على البنية التحتية الحيوية والاقتصادات والمجتمع آمنة ومأمونة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. Armis هي شركة خاصة ومقرها في كاليفورنيا.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.