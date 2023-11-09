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السعودية وفلسطين والشانئون

11/9/2023 4:24:56 AM
(MENAFN- Al Watan) المملكة العربية السعودية، باستقلاليتها، ورأيها الحر، النابع من إدراك عميق بدورها التاريخي، والريادي، وأثرها العالمي، تشكل جهة دولية، وواجهة عالمية كبرى، تدخل طرفًا فاعلًا، وحلًا، أو وسيط حلول، في مشكلات كثيرة حول العالم بالعموم، وفي إقليم الشرق الأوسط على وجه الخصوص، بل لا يوجد حل سياسي في هذا الإقليم، يمكن أن ينجح أو يعبر دون دعم أو تبني السياسة السعودية ودبلوماسيتها له.
وحتى نلخص فعل السياسة السعودية ودبلوماسيتها بلغة المشهد العام البسيط، بعيدًا عن تعقيد المصطلحات، فهو فعل العربي الأصيل، الذي ينطلق من مبادئ المروءة، والشرف، وصدق العهد، والإخاء، والوفاء بالعهد والوعد، أيًا ما كانت العواقب والمآلات، وغني عن القول إن السعودية في مواقفها الثابتة، والراسخة في سبيل قضايا الإسلام والعروبة، وقضايا إنسانية عالمية، لم يتغير فيها الموقف السعودي، خسرت بعض الخسائر الشكلية، ولكنها كسبت إزاءها هذا الزخم والأثر العالمي، الذي يجعلها في مصاف الدول الكبرى الخمس، فالمملكة بإرثها وعمقها العربي والإسلامي لا يمكن أن تخضع، أو أن ترهن مواقفها لأحد، ولا يمكن أن تقامر على مبادئها وسياستها.
وكوني مواطنًا سعوديًا يعيش في قلب هذا الكيان العظيم، ضخم المعاني، زاخر المآثر، متأثرًا بنهج قيادته، البعيدة عن تلافيف السياسة ودهاليزها، والقريبة من المعنى الإنساني الصرف، أجدني في قلب كل حدث إنساني يطوف طائفه بالعرب أو المسلمين مؤثرًا وفاعلًا، من خلال المشترك الإنساني، الذي تعيش على ضوئه الشعوب في سلام وأمان وثقة بالآخر، وفقًا لأسس العيش السلمي، وقبول الثقافات المختلفة المتقاطعة أو حتى المتعارضة، والتي جسدتها المملكة بمساحة شاسعة الاتساع لعلاقاتها الخارجية مع دول ذات مصالح وإستراتيجيات مختلفة، ولكل منها توجهات سياسية وأيديولوجية مختلفة.
ومع هذه المبادئ والقيم التي تطبقها المملكة وتحرص عليها، يظل لها خصوم وأعداء دائمون أو مؤقتون، والمدرك لواقع هذه الخصومات يعلم أن السعودية لم تبدأ بها، ولم تسع إليها، بل ولا تحرص على استمرارها، ولا تألو جهدًا لتسويتها تسوية عاقلة وعادلة لها.
والمملكة العربية السعودية، ومنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، أخذت على عاتقها دعم القضية الفلسطينية، حيث يعد موقف المملكة من قضية فلسطين أحد أهم الثوابت الرئيسة لسياسة الدولة، بدءًا من مؤتمر لندن 1935 المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة القضية الفلسطينية، إلى هذا العهد الزاهر، حيث قامت السعودية بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها، وعلى جميع الأصعدة، من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان ولا يزال في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية، فقد كانت ولا تزال القضية الفلسطينية هاجسه الأول، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، همه الأكبر، ففي القمة العربية (28) التي عقدت في منتجع البحر الميت بالأردن في مارس 2017م، قال -أيده الله- في كلمة السعودية أمام القمة ((يجب ألا تشغلنا الأحداث الجسيمة التي تمر بها منطقتنا عن تأكيدنا للعالم على مركزية القضية الفلسطينية لأمتنا)).
والمملكة بأداء دورها التاريخي والريادي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق؛ بما في ذلك إطلاق حملة تبرعات شعبية لمساعدة الأشقاء في غزة وإغاثتهم، ومواصلة المساعي مع الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، هو جزء من سلسلة طويلة من الأعمال والجهود التي تقف فيها بقيادتها وشعبها في المركز الأول نصرة لفلسطين المحتلة.
ومما يطول منه العجب أن يتم اتهام السعودية بالتخاذل عن قضية فلسطين، ويتخذون من ((موسم الرياض))، شاهدًا على عدم اكتراث السعوديين بالقضية، وهؤلاء السعوديون هم من جمع في ساعات قليلة، عشرات الملايين من الريالات لإغاثة ((غزة)) المنكوبة، في أكبر دعم شعبي في العالم ((لغزة))، بعيدًا عن المظاهرات والخطابات التي لا تقدم سوى المزايدات.
ولا يحتاج الأمر كبير عناء لنرى أن القضية الفلسطينية تحولت إلى مجال واسع للارتزاق، والتربح على كافة المستويات، ولطالما أتخمت البكائيات على القضية جيوب زعماء الفصائل المتناحرة، وكلما علا صوت البكائيات وزاد منسوب العنترية زادت الخيانات واللعب على الذقون، وفي النهاية لا خاسر سوى القضية الفلسطينية، والمواطن الفلسطيني الذي لا يملك من أمره صرفًا ولا عدلًا.
وفي كثير من المرات كان المواطن العربي يصدق هذه العنتريات ويتجاوب معها، ليكتشف بعد فترة أن الأمر كله لم يكن أكثر من مصيدة نصبت له ووقع فيها، فتبدأ أولًا عمليات التخوين والوصم بالتخاذل أمام القضية، والغرض منه إعلاء شأن دول معينة، كما يحصل من خداع ماكر في مسألة المقاومة، والذي أضحى محورًا ينحاز إليه اليوم أراذل القوم، والذين هم أبعد الناس عن نفع ونصرة القضية الفلسطينية، وأقربهم إلى خيانتها، فهناك خداع آخر يوهم العربي البعيد عن نبض الشارع العربي بأن ثمة رأيًا عامًا يجعل حماس وإيران وتركيا المناصرين وحدهم للقضية الفلسطينية، وفي الوقت ذاته يلغي جهود الدول التي ظلت مع الفلسطيني وحقه المشروع طيلة العقود السبعة للنكبة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
اليوم وخلف الأسماء الوهمية والحسابات المزيفة، يتولى هؤلاء الموتورون إكمال المسيرة، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، باختلاق الأكاذيب وتضليل الشعوب، وما يجب أن نفهمه جيدًا، أن كوادر الإخوان هم المنفذ الأبرز لأجندات وأغراض دول وهيئات وجماعات، تحاول الضغط على السعودية في مختلف الاتجاهات، وما يجب أن نفهمه ونعيه جيدًا كذلك، أن هذا الخطاب المضاد للسعودية له أثره الكبير، ويضلل كثيرًا من المتابعين والمراقبين من المسلمين ومن غير المسلمين، ويجب ألا نتعامى عن هذا الوضع وحقيقته، خصوصًا ونحن نرى أن حائط الصد الأكبر والأبرز أمام هذا التضليل البشع هو الحقائق والواقع الذي يثبت مدى نصاعة موقف السعودية من القضية الفلسطينية، والذي تحول مع الزمن من دعم ومساندة، إلى أن تكون السعودية هي الحامي الأول للقضية حتى قبل الفلسطينيين أنفسهم بأحزابهم المتناحرة والمتباغضة.

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