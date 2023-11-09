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البلاستيك في قلوبنا

11/9/2023 4:24:56 AM
(MENAFN- Al Watan) اكتشفت دراسة نشرت في مجلة ((العلوم البيئية والتكنولوجيا)) لأول مرة وجود جسيمات بلاستيكية دقيقة في قلوب البشر الذين يخضعون لجراحة القلب. نعم، على الرغم من أنك قد تعتقد أن لديك قلبًا من ذهب أو ربما من حجر، إلا أن قلبك قد يحتوي في الواقع على مواد بلاستيكية دقيقة.
المواد البلاستيكية الدقيقة هي ما تبدو عليه الكلمة –قطع صغيرة جدًا من البلاستيك يقل طولها عن 5 ملم– وهناك مخاوف بشأن ما يمكن أن تفعله المواد البلاستيكية الدقيقة لك ولصحتك. ففي نهاية المطاف، ربما لا يكون لك أن تملك جسدا مليئا بالمواد البلاستيكية الدقيقة خيارا محبذا لديك.
في هذه الدراسة، استخدم فريق من جامعة العاصمة الطبية والأكاديمية الصينية للعلوم الطبية وكلية الطب في اتحاد بكين نظام التصوير الكيميائي المباشر بالأشعة تحت الحمراء بالليزر والمجهر الإلكتروني الماسح لفحص العينات التي تم جمعها من 15 مريضا خضعوا لعملية جراحية في القلب. نعم، لقد استخدموا أشعة الليزر للكشف عن وجود المواد البلاستيكية الدقيقة في عينات الأنسجة من القلب والهياكل المحيطة به. وشمل ذلك ست عينات من غشاء التامور -وهو الغشاء الذي يحيط بالقلب إضافة الى 11 عينة من الأنسجة الدهنية الموجودة حول التامور وست عينات من الأنسجة الدهنية الموجودة بين التامور والقلب. كما فحصوا ثلاث عينات من عضلة القلب وخمس عينات من زوائد الأذين الأيسر. ووجد فريق البحث تسعة أنواع من المواد البلاستيكية الدقيقة عبر خمسة أنواع من الأنسجة يبلغ قطر أكبر قطعة منها 469 ميكرومترًا.
المثير للغرابة أيضا أن الفريق البحثي وجد تسعة أنواع من المواد البلاستيكية الدقيقة في عينات دم المرضى قبل وبعد الجراحة. وفي هذه الحالة، يبلغ قطر القطعة الأكبر 184 ميكرومترًا.
الآن قد يقول قائل إن هذه القطع الصغيرة من البلاستيك قد دخلت ببساطة إلى قلوب المرضى أثناء إجراء الجراحة، فإليك دليلان يظهران عكس ذلك. كما ذكرنا سابقًا، كانت عينات الدم قبل الجراحة تحتوي بالفعل على جسيمات بلاستيكية دقيقة. إضافة إلى ذلك، وجد الباحثون مادة البولي (ميثيل ميثاكريلات)، وهي المادة التي توجد عادة في الزجاج الشبكي، في عينات من الزائدة الأذينية اليسرى والأنسجة الدهنية النخابية والأنسجة الدهنية التامورية. ولم يكن الزجاج الشبكي شيئًا، كان الجراحون يحشوونه في قلوب الناس أثناء الجراحة بكل تأكيد.
لا ينبغي أن يكون مفاجئًا للغاية أن تكون المواد البلاستيكية الدقيقة قد وصلت إلى قلبك، بالمعنى الجسدي وليس العاطفي بكل تأكيد. نحن الآن محاطون بالبلاستيك، الكثير من البلاستيك. حتى الأشياء التي قد لا يبدو أنها تحتوي على البلاستيك بشكل واضح، مثل أنواع مختلفة من الملابس، يمكن أن تحتوي على كثير من البلاستيك ويمكن أن تتخلص من كثير من هذه القطع الصغيرة من البلاستيك كل يوم في كل مكان تذهب إليه. وهذا البلاستيك بدوره يمكن أن يتراكم في أجزاء كثيرة من بيئتك، بما في ذلك الماء الذي تشربه والطعام الذي تتناوله. وقد وجدت الدراسات السابقة وجود جسيمات بلاستيكية دقيقة في البراز البشري والرئتين والمشيمة. ولكن كل هذا قد يكون مجرد قمة الجبل البلاستيكي.
يشير العثور على جسيمات بلاستيكية دقيقة في القلوب إلى أن هذه القطع البلاستيكية يمكن أن تنتقل إلى جميع أنحاء الجسم.
رأينا كيف يمكن للناس أن يطلقوا نظريات مؤامرة لا أساس لها من الصحة حول اللقاحات التي تضع الرقائق الدقيقة في أجسام الناس، و لكن لا يبدو أنهم يتحدثون عن حقيقة أنك قد تسمح لمزيد ومزيد من البلاستيك بدخول جسمك كل يوم. مرة أخرى، من غير المرجح أن يكون هذا أمرًا إيجابيًا، على الرغم من عدم وجود دراسات كافية تقريبًا لتحديد ما قد تفعله الجسيمات البلاستيكية الدقيقة بصحة الإنسان. ومع ذلك، هناك بالفعل بعض النتائج المثيرة للقلق والتي تستحق المزيد من التحقيق. على سبيل المثال، وجدت دراسة نشرت في مجلة the Proceedings of the National Academy of Science
أن المواد البلاستيكية الدقيقة يمكن أن تلحق الضرر بتكاثر المحار. من الواضح أن هذه ليست أخبارًا جيدة إذا كنت محارًا تحاول القيام ببعض عمليات تنظيم الأسرة. ما إذا كان ينطبق على البشر؟
المسقبل كفيل بالإجابة عن ذلك.
كانت هناك أيضًا دراسة منشورة في مجلة العلوم البيئية والتكنولوجيا. وقد عرضت هذه الدراسة برغوث الماء (وهي قشريات صغيرة تُعرف باسم براغيث الماء)، للجزيئات البلاستيكية الموجودة في أكياس الشاي. هذا التعرض جعل براغيث الماء متوترة قليلاً. انتهى بها الأمر أيضا بتغيير سلوكيات السباحة وتطورها بعد هذا التعرض. قد يكون هذا صادما بعض الشيء ولكن مرة أخرى قد ينطبق أو لا ينطبق على البشر.
ختاما، عليك أن تتساءل عن نوع التأثير الصحي طويل المدى الذي قد يحدثه كل هذا التلوث البلاستيكي من حولنا. لم تعد مشكلة التلوث البلاستيكي مجرد مشكلة صغيرة، بل أصبحت مشكلة كبيرة تتغلغل على ما يبدو في كل نظام بيئي.
@m_ourfi

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