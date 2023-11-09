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القدس أداة خونة الأوطان

11/9/2023 4:24:56 AM
(MENAFN- Al Watan) بعد كشف أدوات جماعة الإخوان في التجنيد عن طريق الدين، انتهجت الدين في التحكم بالعقول في تجنيدها لتحقيق أهدافها، وعندما كشفت خلاياها ورموزها؛ تبقت لها قضية فلسطين الإنسانية التي لا يمكن لأي أحد وبغض النظر عن دينه أو عرقه أن يختلف معه فيها، في الوقت الذي تسعى فيه السعودية للوصول لاتفاق عادل لجميع الأطراف والعمل على تعزيز قوة الدولة الفلسطينية لتنهض بذاتها مستقبلا، وتحقيق مصالح شعبها. لكن إذا فعلا توصلنا إلى حل سلمي بين الأطراف المتنازعة؛ ما الذي سيبقى لجماعة الإخوان -خونة الأوطان-؟
الهجوم الإرهابي على المدنيين بغض النظر عن هويتهم هو عمل إرهابي لا نقاش فيه، الدفاع عن الأرض يكون مقابل اعتداء أو تصعيد، المباحثات في تطور واضح والتفاؤل موجود لدى الأطراف إلا أن جماعة لا تريد ذلك، السلام سيحجب عنهم المساعدات التي يسرقونها من شعبهم والذي يحتاجونه في التمدد الإرهابي للتعدي على أراضٍ أخرى لمآرب مذهبية خيالية.
حتى تعلم أن الأمر مخطط له في كل مرة تحدث انتفاضة؛ تجد أن الخطوة تبدأ من الجماعات الإرهابية بالتزامن مع جاهزية القنوات الإعلامية الموالية. ولاحظ أن هذه التصرفات تتكرر لعقود من الزمن رغم خسائر أرواح بريئة، لكن هم هدفهم استمرار المساعدات التي ينهبونها.
من ادعاءاتهم أن السعودية باعت فلسطين!، لنغض الطرف عن كل ما قدمته السعودية؛ منطقيا.. كيف تبيع السعودية أرضا لا تملكها؟، أين الفلسطينيون، حكومتها وفصائلها وقياداتها؟ هل هذا إقرار منهم أنهم لا يملكون السلطة للحفاظ على أرضهم؟ إما هذا وإما كذلك!
حملة نشطة لتبخيس دور السعودية تجاه القضية الفلسطينية التي كانت وما زالت قضية إنسانية بالدرجة الأولى وأيضا قضية سياسية عالمية معقدة رغم كل الحلول المقترحة على طاولات النقاش التي عقدت لأجلها، وتوجيه الأنظار للتطورات الاقتصادية ومظاهر تحسين جودة الحياة في الداخل السعودي فقط!، ولم يسقطوها دينيا لأن هذه الأداة كشفت في حركاتهم، فاستخدموا التعاطف الإنساني، وأن السعودية يجب أن توقف كل مظاهر الفرح كموسم الرياض!، المضحك أن المراقص في الدول المجاورة لها تحتفل يوميا بمظاهر ماجنة ولم تذكرهم بكلمة!، ودعونا نصدق مبررهم في التعاطف الإنساني.. ماذا عن أبنائها اللاجئين الذين يحتفلون ويتنزهون ويسرحون في الدول المستضيفة؟، لماذا لا تأمرهم بالحداد وعدم الاحتفال للتعاطف مع إخوتهم بالدم؟
حجم هذا الغضب على موسم الرياض بالذات نتج عن حقدهم لمنع السعودية التبرع لجهات غير موثوقة، وتجريم هذا الفعل ويعاقب عليه فاعله، نهر جار من الأموال توقف جريانه عن الجماعات الإرهابية وضيق عليهم الخناق في رفاهيتهم الشخصية وتمويل حركاتهم الإرهابية.
أخيرا.. جماعة ((خونة الأوطان)) في تخبط مسعور أمام خسارتهم أدواتهم في تجنيد الشعوب.

MENAFN09112023000089011017ID1107399202

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