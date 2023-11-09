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بلاغات الأجهزة الطبية تفوق الرعاية الصحية

11/9/2023 4:24:55 AM
(MENAFN- Al Watan) فاقت بلاغات مصانع وشركات الأجهزة والمستلزمات الطبية، بلاغات مقدمي الرعاية الصحية، وأفراد المجتمع، والتي تلقتها هيئة الغذاء والدواء، بإجمالي 127.633 بلاغا مستلما، منها 68.697 ألف بلاغ من مصانع وشركات الأجهزة بـ54%، و58.805 ألف بلاغ من مقدمي الرعاية الصحية بـ46%، و130 بلاغا من أفراد المجتمع بـ0.10%.
تحقيق وتقييم
كشف تقرير هيئة الغذاء والدواء للعام الماضي، استلام 127.632 ألف بلاغ في المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية، منها 704 بلاغات تتطلب التحقيق والتقييم، و122 بلاغا تتطلب التقييم والمتابعة، و126.806 ألف بلاغ تتضمن استفسارات وتقارير صيانة، إلى جانب إصدار 26 شهادة للإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية، والتي تشمل 269 منتجا لـ14 مصنعا محليا ومختلفا، والتقييم العلمي للملفات الفنية لأكثر من 49 ألف جهاز ومستلزم طبي، وتقييم 55 ألف منتج للمنتجات الحيوية العلاجية.
11 اختبارا
بلغ إجمالي الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تم سحب عينات منها 11 جهازا ومستلزما طبيا، وإجراء 11 اختبارات عليها ممثلة في: الخيوط الجراحية، والشاش القطني الطبي الماص، وجهاز قياس ضغط الدم، والواقي الذكري، والعدسات الطبية اللاصقة، ومحاليل العدسات اللاصقة، وأشرطة كشف الحمل، والحقن الجراحية المعقمة، والقفازات الطبية، والنظارات الواقية من الضوء الأزرق.
درجات الخطورة
فاق تصنيف درجات الخطورة متوسط الخطورة درجات عالي ومنخفض الخطورة، حيث بلغ تصنيف درجات متوسط الخطورة لإنذارات السلامة 2342، مقابل 191 عالي الخطورة، و60 منخفض الخطورة، وبلغ إجمالي إنذار سلامة لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية المرصودة 2593، وإغلاق 417 إنذار سلامة، بعد التأكد من الإجراء التصحيحي، والتي شملت 3.395.665 ملايين جهاز ومستلزم طبي.
الأجهزة والمستلزمات الطبية
127.6 ألف بلاغات مستلمة
%54 بلاغات المصانع والشركات
%46 بلاغات مقدمي الرعاية الصحية
%0.10 بلاغات المجتمع
26 شهادة للإذن بالتسويق
تقييم 55 ألف منتج حيوي علاجي
11 اختبارات للأجهزة والمستلزمات الطبية
3 درجات خطورة لإنذارات السلامة
2342 متوسط الخطورة
191 عالي الخطورة
60 منخفض الخطورة
2593 إنذار سلامة لبلاغات الأجهزة
إغلاق 417 إنذار سلامة
3.3 مليون جهاز ومستلزما طبيا شملتها إجراءات تصحيحية

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