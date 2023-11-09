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التمريض يتصدر تخصصات الدراسات العليا

11/9/2023 4:24:55 AM
(MENAFN- Al Watan) تصدر التمريض عدد الملتحقين والملتحقات الجدد من العاملين في وزارة الصحة ببرامج الزمالات والدراسات العليا حسب التخصص في 2022، إذ بلغ عددهم 234 ممرضا وممرضة، بينما وصل العدد الإجمالي للملتحقين 1058 من جميع التخصصات.
تخصصات بالزمالات والدراسات العليا
98 طب الأسرة
95 الطب الباطني
94 الأسنان
57 الأطفال
56 المختبرات الإكلينيكية
41 النساء والولادة
32 الجراحة العامة
32 الطب الوقائي
27 أشعة تشخيصية
36 طب الطوارئ
25 الصيدلة الإكلينيكية
25 صحة عامة
22 طب التخدير
20 العناية الحرجة للكبار
14 القبالة
14 أمراض القلب
12 الطب النفسي

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