إنذارات مناخية بـ 3 مناطق والسودة الأبرد

(MENAFN
- Al Watan) هطلت، الأربعاء، أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة امتدت إلى أجزاء من المدينة المنورة، خاصة الجنوبية منها، وأكد المركز الوطني للأرصاد أن السودة سجلت أقل درجة حرارة بـ 7 درجات، كذلك سجلت أعلى نسبة رطوبة بـ 95% في كل من أبها والسودة.
رياح سطحية
دعا الدفاع المدني بعد الإنذارات الحمراء التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة وأجزاء من منطقتي جازان وعسير.
ونبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات: أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وبيش، ومركز الفطيحة.
بساط أخضر
شملت الأمطار على منطقة جازان عددا من المحافظات، ووصول سيل وادي ريم الشهير إلى البحر الأحمر وغطى أجزاء كبيرة من البحر بماء السيل، وفي محافظة الدرب قامت فرق الصيانة التابعة لإدارة الطرق بإصلاح هبوط الاسفلت بطريق القضب التي وقعت نتيجة الحالة المطرية الغزيرة والسيول المنقولة وتمت معالجتها وفتح الطريق بالكامل لمستخدمي الطريق، بينما حولت الأمطار مواقع بالمنطقة إلى بساط أخضر، وعانقت المرتفعات الجبلية السحاب والضباب.
وجهة سياحية
تصدر مطل الأمير محمد بن ناصر بمحافظة العارضة الوجهة السياحية الأولى للزوار والمتنزهين أثناء وبعد هطول الأمطار، وتحولت أراضٍ بمنطقة جازان إلى طبيعة خلابة، واكتست باللون الأخضر، واستحوذ وادي المجصص في محافظة أبوعريش على النصيب الأكبر، حيث يعد موقعا استراتيجيا لجريان مياه سد وادي جازان، وري المزارع المنتشرة.
درجات الحرارة الصغرى
مكة المكرمة 25
المدينة المنورة 21
الرياض 19
جدة 28
الدمام 19
أبها 13
تبوك 17
بريدة 17
حائل 15
الباحة 14
جازان 26
نجران 20
السودة 7
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