Thursday, 09 November 2023 02:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إنذارات مناخية بـ 3 مناطق والسودة الأبرد

11/9/2023 4:24:55 AM

(MENAFN- Al Watan) هطلت، الأربعاء، أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة امتدت إلى أجزاء من المدينة المنورة، خاصة الجنوبية منها، وأكد المركز الوطني للأرصاد أن السودة سجلت أقل درجة حرارة بـ 7 درجات، كذلك سجلت أعلى نسبة رطوبة بـ 95% في كل من أبها والسودة.
رياح سطحية
دعا الدفاع المدني بعد الإنذارات الحمراء التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة وأجزاء من منطقتي جازان وعسير.
ونبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات: أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وبيش، ومركز الفطيحة.
بساط أخضر
شملت الأمطار على منطقة جازان عددا من المحافظات، ووصول سيل وادي ريم الشهير إلى البحر الأحمر وغطى أجزاء كبيرة من البحر بماء السيل، وفي محافظة الدرب قامت فرق الصيانة التابعة لإدارة الطرق بإصلاح هبوط الاسفلت بطريق القضب التي وقعت نتيجة الحالة المطرية الغزيرة والسيول المنقولة وتمت معالجتها وفتح الطريق بالكامل لمستخدمي الطريق، بينما حولت الأمطار مواقع بالمنطقة إلى بساط أخضر، وعانقت المرتفعات الجبلية السحاب والضباب.
وجهة سياحية
تصدر مطل الأمير محمد بن ناصر بمحافظة العارضة الوجهة السياحية الأولى للزوار والمتنزهين أثناء وبعد هطول الأمطار، وتحولت أراضٍ بمنطقة جازان إلى طبيعة خلابة، واكتست باللون الأخضر، واستحوذ وادي المجصص في محافظة أبوعريش على النصيب الأكبر، حيث يعد موقعا استراتيجيا لجريان مياه سد وادي جازان، وري المزارع المنتشرة.
درجات الحرارة الصغرى
مكة المكرمة 25
المدينة المنورة 21
الرياض 19
جدة 28
الدمام 19
أبها 13
تبوك 17
بريدة 17
حائل 15
الباحة 14
جازان 26
نجران 20
السودة 7

MENAFN09112023000089011017ID1107399197

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث