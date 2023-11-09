الريمونتادا تخصص نصراوي

(MENAFN
- Al Watan) أضحى النصر ملك الريمونتادا منذ بداية النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، بعدما عاد من التأخر بهدف أمام الدحيل القطري، إلى الانتصار 2/3، وكرر العالمي ما فعله من قبل مرتين، أمام شباب الأهلي الإماراتي في مباراة الملحق المؤهل لدور المجموعات، حين تأخر 2/1، ثم انتصر 2/4 برباعية لهدفين.
وفي المرة الثانية تأخر بهدف أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي في الرياض، ثم انتصر 1/3، بالجولة الثانية لدور المجموعات.
عامل مشترك
يعد العامل المشترك في ريمونتادا النصر ظهور المنقذ تاليسكا الذي يسجل أهداف حسم الانتصار في كل مرة.
وإجمالا، سجل النصر حتى الآن 5 ريمونتادا 3 في دوري الأبطال، ومرة في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية أمام جاره الهلال حين انتصر 1/2 بعد تأخره بهدف، وبالمثل أمام ضمك في الدوري. وضع النصر قدما في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن وصل إلى النقطة الـ12، في صدارة المجموعة الخامسة بفارق 5 نقاط عن بيرسبوليس الإيراني، منافس العالمي على التأهل عبر الصدارة.
ويحتاج العالمي لنقطة واحدة أمام الفريق الإيراني في الجولة المقبلة لضمان التأهل متصدرا لمجموعته.
أول سعودي
خرج فارس نجد بعدة أرقام تاريخية وقياسية بعد فوزه الثمين على الدحيل، حيث نجح لأول مرة في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا بنظامها الحديث، في الفوز في أول 4 جولات بدور المجموعات، وهو أول ناد سعودي أيضا يحقق العلامة الكاملة في أول 4 جولات.
ولأول مرة يحقق العالمي الفوز على الأندية القطرية في ملاعبها ببطولة دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد.
وهي المرة الأولى التي يستطيع فيها النصر الفوز ذهابًا وإيابًا على الدحيل القطري آسيويًا، وعادل عدد انتصاراته مع الدحيل بفوزين لكل منهما، فيما حضر التعادل مرتين أيضا.
- النصر سجل الريمونتادا الثالثة له بالنسخة الحالية لأبطال آسيا
- 5 مرات خلال الموسم الحالي حول العالمي تأخره إلى انتصار
- نقطة واحدة يحتاجها فارس نجد للتأهل لثمن نهائي الأبطال
- العالمي أول ناد سعودي يحقق العلامة الكاملة في الجولات الأربع الأولى.
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