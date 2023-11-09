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الريمونتادا تخصص نصراوي

11/9/2023 4:24:54 AM
(MENAFN- Al Watan) أضحى النصر ملك الريمونتادا منذ بداية النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، بعدما عاد من التأخر بهدف أمام الدحيل القطري، إلى الانتصار 2/3، وكرر العالمي ما فعله من قبل مرتين، أمام شباب الأهلي الإماراتي في مباراة الملحق المؤهل لدور المجموعات، حين تأخر 2/1، ثم انتصر 2/4 برباعية لهدفين.
وفي المرة الثانية تأخر بهدف أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي في الرياض، ثم انتصر 1/3، بالجولة الثانية لدور المجموعات.
عامل مشترك
يعد العامل المشترك في ريمونتادا النصر ظهور المنقذ تاليسكا الذي يسجل أهداف حسم الانتصار في كل مرة.
وإجمالا، سجل النصر حتى الآن 5 ريمونتادا 3 في دوري الأبطال، ومرة في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية أمام جاره الهلال حين انتصر 1/2 بعد تأخره بهدف، وبالمثل أمام ضمك في الدوري. وضع النصر قدما في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن وصل إلى النقطة الـ12، في صدارة المجموعة الخامسة بفارق 5 نقاط عن بيرسبوليس الإيراني، منافس العالمي على التأهل عبر الصدارة.
ويحتاج العالمي لنقطة واحدة أمام الفريق الإيراني في الجولة المقبلة لضمان التأهل متصدرا لمجموعته.
أول سعودي
خرج فارس نجد بعدة أرقام تاريخية وقياسية بعد فوزه الثمين على الدحيل، حيث نجح لأول مرة في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا بنظامها الحديث، في الفوز في أول 4 جولات بدور المجموعات، وهو أول ناد سعودي أيضا يحقق العلامة الكاملة في أول 4 جولات.
ولأول مرة يحقق العالمي الفوز على الأندية القطرية في ملاعبها ببطولة دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد.
وهي المرة الأولى التي يستطيع فيها النصر الفوز ذهابًا وإيابًا على الدحيل القطري آسيويًا، وعادل عدد انتصاراته مع الدحيل بفوزين لكل منهما، فيما حضر التعادل مرتين أيضا.
- النصر سجل الريمونتادا الثالثة له بالنسخة الحالية لأبطال آسيا
- 5 مرات خلال الموسم الحالي حول العالمي تأخره إلى انتصار
- نقطة واحدة يحتاجها فارس نجد للتأهل لثمن نهائي الأبطال
- العالمي أول ناد سعودي يحقق العلامة الكاملة في الجولات الأربع الأولى.

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