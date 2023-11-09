أبها يستغل المساحات

أبها يستغل المساحات
التاريخ
11/9/2023 4:24:54 AM
(MENAFN
- Al Watan) أخضع مدرب أبها، التونسي يوسف المناعي، لاعبيه لمران رئيسي طبق خلاله التكتيك الخاص الذي سيواجه به الاتحاد، غدا، لحساب الجولة الـ13 لدوري روشن السعودي للمحترفين، واللعب على المساحات الخالية.
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