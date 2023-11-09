دونيس يركز على الدفاع
التاريخ
11/9/2023 4:24:54 AM
(MENAFN
- Al Watan) رفع مدرب الوحدة، اليوناني جيورجوس دونيس من وتيرة تحضيرات فرسان مكة لمواجهة النصر، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ13 لدوري روشن السعودي للمحترفين، مركزا على الجانب الفني، وتحديدا النواحي الدفاعية.
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