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3 مدربين الأقرب للعميد

11/9/2023 4:24:54 AM
(MENAFN- Al Watan) فتح الاتحاد ملفات عدد من المدربين العالميين، للتعاقد مع أحدهم لقيادة النمور خلفا للمدرب البرتغالي المقال نونو سانتو، وبينت مصادر أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والإسباني جولين لوبيتيجي، ومدرب العين الإماراتي الذي فك ارتباطه مع ناديه بالتراضي، الهولندي ألفريد شرودر
أبرز المرشحين لخلافة سانتو، وسيتولى الوطني حسن خليفة مهمة قيادة العميد إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.
من جهة أخرى، دخل اللاعب عبدالرحمن العبود تدريبات العميد الجماعية، بعد أن أبلغته إدارة النادي بذلك، عقب إقالة البرتغالي سانتو، الذي كان رافضا دخول اللاعب للتدريبات الجماعية سابقا.

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