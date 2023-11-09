3 مدربين الأقرب للعميد

(MENAFN
- Al Watan) فتح الاتحاد ملفات عدد من المدربين العالميين، للتعاقد مع أحدهم لقيادة النمور خلفا للمدرب البرتغالي المقال نونو سانتو، وبينت مصادر أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والإسباني جولين لوبيتيجي، ومدرب العين الإماراتي الذي فك ارتباطه مع ناديه بالتراضي، الهولندي ألفريد شرودر
أبرز المرشحين لخلافة سانتو، وسيتولى الوطني حسن خليفة مهمة قيادة العميد إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.
من جهة أخرى، دخل اللاعب عبدالرحمن العبود تدريبات العميد الجماعية، بعد أن أبلغته إدارة النادي بذلك، عقب إقالة البرتغالي سانتو، الذي كان رافضا دخول اللاعب للتدريبات الجماعية سابقا.
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