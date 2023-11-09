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فارس الجنوب يتوعد قلعة الكؤوس

11/9/2023 4:24:53 AM
(MENAFN- Al Watan) يطمح الأهلي إلى استمرار تقدمه، ومحاولة الانفراد بالمركز الثالث في دوري روشن السعودي للمحترفين، عندما يحل اليوم، ضيفا صعبا على منافسه القوي ضمك، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في افتتاح الجولة الـ13 للدوري، ويخوض فارس الجنوب اللقاء وفي جعبته 14 نقطة في المركز الـ11، بعدما عاد بنقطة مهمة من تعادله مع مضيفه التعاون في الجولة السابقة، فيما يدخل قلعة الكؤوس اللقاء وفي رصيده 25 نقطة رابعا بعد انتصاره على الرياض في الجولة الماضية.
وتنطلق الجولة التي ستشهد اليوم 3 مواجهات أخرى بموقعة مهمة وصعبة، حينما يستضيف الخليج الـ15 برصيد 10 نقاط، والساعي إلى تعويض خسارته أمام النصر في الجولة السابقة، نظيره الطائي الـ13 بـ11 نقطة، الباحث عن تعويض تعثره وتحسين موقعه في سلم الترتيب، وذلك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.
وعلى ملعب نادي التعاون، يتقابل الرائد الأخير برصيد 6 نقاط، والشباب العاشر بـ15 نقطة، ويتطلع الفريقان إلى خطف النقاط الثلاث كاملة، فرائد التحدي يمني النفس بالخروج من القاع وبدء رحلة الابتعاد عن الخطر، والليث يريد مواصلة زحفه وتحسين موقعه في وسط الترتيب قبل بدء التفكير في مركز متقدم.
وفي مواجهة صعبة للطرفين، يتواجه على إستاد الملك فهد الدولي، الرياض الـ14 برصيد 11 نقطة، والفتح الخامس برصيد 23 نقطة، وكل منهما يريد تعويض خسارته السابقة، فمدرسة الوسطى سقط أمام الأهلي، والنموذجي خسر أمام الهلال.

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