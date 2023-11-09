فارس الجنوب يتوعد قلعة الكؤوس

(MENAFN
- Al Watan) يطمح الأهلي إلى استمرار تقدمه، ومحاولة الانفراد بالمركز الثالث في دوري روشن السعودي للمحترفين، عندما يحل اليوم، ضيفا صعبا على منافسه القوي ضمك، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في افتتاح الجولة الـ13 للدوري، ويخوض فارس الجنوب اللقاء وفي جعبته 14 نقطة في المركز الـ11، بعدما عاد بنقطة مهمة من تعادله مع مضيفه التعاون في الجولة السابقة، فيما يدخل قلعة الكؤوس اللقاء وفي رصيده 25 نقطة رابعا بعد انتصاره على الرياض في الجولة الماضية.
وتنطلق الجولة التي ستشهد اليوم 3 مواجهات أخرى بموقعة مهمة وصعبة، حينما يستضيف الخليج الـ15 برصيد 10 نقاط، والساعي إلى تعويض خسارته أمام النصر في الجولة السابقة، نظيره الطائي الـ13 بـ11 نقطة، الباحث عن تعويض تعثره وتحسين موقعه في سلم الترتيب، وذلك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.
وعلى ملعب نادي التعاون، يتقابل الرائد الأخير برصيد 6 نقاط، والشباب العاشر بـ15 نقطة، ويتطلع الفريقان إلى خطف النقاط الثلاث كاملة، فرائد التحدي يمني النفس بالخروج من القاع وبدء رحلة الابتعاد عن الخطر، والليث يريد مواصلة زحفه وتحسين موقعه في وسط الترتيب قبل بدء التفكير في مركز متقدم.
وفي مواجهة صعبة للطرفين، يتواجه على إستاد الملك فهد الدولي، الرياض الـ14 برصيد 11 نقطة، والفتح الخامس برصيد 23 نقطة، وكل منهما يريد تعويض خسارته السابقة، فمدرسة الوسطى سقط أمام الأهلي، والنموذجي خسر أمام الهلال.
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