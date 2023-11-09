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بوتين يدعو إلى تعاون أوثق مع الصين

11/9/2023 4:24:53 AM
(MENAFN- Al Watan) تطمح روسيا لتطوير مجالاتها التكنولوجية والعسكرية. لذلك، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولا عسكريا صينيا كبيرا بأنه يتعين على موسكو وبكين توسيع تعاونهما في مجال الأقمار الصناعية العسكرية، وغيرها من تقنيات الدفاع المحتملة، وهو بيان يشير إلى روابط دفاعية وثيقة بشكل متزايد بين الحلفاء.
جاء ذلك في تصريحات متلفزة لبوتين ببداية اجتماعه مع الجنرال تشانغ يو شيا، وهو ثاني أكبر مسؤول عسكري في الصين، حيث إنه نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية. وشدد الرئيس الروسي على أهمية تطوير روابط عسكرية أوثق، مشيرا إلى أن التعاون في مجالات التكنولوجيا الفائقة يحظى الآن بالأولوية.
وقال بوتين: ((أعني الفضاء، بما في ذلك الأصول ذات المدار العالي، والأنواع الجديدة المحتملة من الأسلحة التي ستضمن الأمن الإستراتيجي لكل من روسيا وجمهورية الصين الشعبية)).
عامل خطير
وشدد بوتين على أنه في حين أن ((روسيا والصين لا تبنيان أي تحالفات عسكرية على أساس أنماط الحرب الباردة، فإن تعاونهما يشكل عاملا خطيرا في استقرار الوضع الدولي)).
وأعلنت بكين العام الماضي أن صداقتها ((بلا حدود)) مع روسيا. ونددت الصين بالعقوبات الغربية على موسكو، واتهمت حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة باستفزاز العمل العسكري الروسي في أوكرانيا حتى في الوقت الذي حاولت فيه إظهار نفسها على أنها محايدة في الصراع الأوكراني.
في المقابل، أعربت روسيا باستمرار عن دعمها بكين في القضايا المتعلقة بتايوان.
وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ موسكو في مارس، لتعزيز العلاقات. بينما سافر بوتين إلى بكين الشهر الماضي، لحضور قمة مبادرة ((الحزام والطريق)) الصينية للبنية التحتية.
وفي حديثه خلال اجتماع مع تشانغ، أشار بوتين إلى أن الناتو سعى لتوسيع نطاق وصوله إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ فيما وصفه بأنه ((محاولة لتجاوز مجال نفوذه الجغرافي)).
إثارة التوترات
وقال بوتين: ((لقد جذبت الولايات المتحدة بشكل متزايد أعضاء التحالف إلى إثارة التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وحاولت إنشاء تحالفات عسكرية سياسية جديدة، بما في ذلك دول المنطقة، انطلاقا من مصالحها الأنانية)).

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