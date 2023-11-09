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خلايا القاعدة وداعش تتوسع في غرب إفريقيا

11/9/2023 4:24:53 AM
(MENAFN- Al Watan) تضاعفت الهجمات في غرب إفريقيا التي يشنها الإرهابيون ضد المدنيين، وبالتحديد في بنين، ثلاث مرات تقريبا مقارنة بالعام الماضي، من أكثر من 30 إلى ما يقرب من 80. وارتفع العدد الإجمالي للحوادث التي شملت الجماعات الجهادية أكثر من 70%،
حيث تنتشر الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش منذ سنوات من الأراضي القاحلة الشاسعة جنوب الصحراء الكبرى - منطقة الساحل - إلى الدول الساحلية الأكثر ثراءً في غرب إفريقيا مثل بنين. وكان يُعتقد في السابق أن المسلحين يريدون استخدام الدول الساحلية مثل بنين وتوغو وغانا قواعد لشن هجمات على حكومات منطقة الساحل، والآن بدأ التشدد يتجذر، وكانت بنين هي الأكثر تضررا. وهذا العام، شهد عدد حوادث العنف التي شارك فيها جهاديون أكثر من عشرة أضعاف ما شهدته توغو، وفقًا لمشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة والأحداث.
وقال كارس دي بروين، زميل باحث كبير رئيس برنامج الساحل في معهد كلينجينديل: ((إنهم ينشئون خلايا، ولديهم حضور كبير، وهناك توسع كامل، ووعظ منتظم)).
تجنيد الأشخاص
ويتركز نشاط الجهاديين ببنين في شمال البلاد، حيث يحاولون تجنيد أشخاص أو جعلهم مخبرين، مما يخلق انقسامًا بين السكان المحليين. وقال سكان بلدة صغيرة، تقع خلف تلال خضراء وطرق غير معبدة عاصفة، إن المدنيين لم يعد بإمكانهم التحرك بحرية. كما أنهم يهددون من يرفض الانضمام لهم. ويذكر أحد المدنيين، يدعى زكاري، ضغط المتمردين عليه للانضمام إلى حركتهم، لكنه رفضهم، والآن هو خائف من انتقامهم، وهارب من المقاتلين الجهاديين منذ أكثر من عام، وهم يتصلون بانتظام بالشاب البالغ من العمر 33 عامًا، ويحذرونه: ((لم ننسك)).
ويعيش الناس بالماطري في خوف دائم بسبب التهديد الجهادي. ويزرع المقاتلون المتفجرات، وينفذون عمليات اختطاف في المنطقة، مما يبث الخوف بين السكان، ويؤدي إلى تآكل شرعية الدولة، حتى أن الحكومة فرضت حظر التجول والتجمعات. اختطاف الناس
وارتفعت عمليات الاختطاف على يد الجهاديين في بنين من صفر في 2021 إلى 33 هذا العام، وفقًا للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، التي حللت بيانات مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها ومصادر أخرى. ويقول السكان إن الانفجارات زادت أيضًا.
ويتم تهجير الناس من منازلهم مع تزايد الهجمات، مما يثير مخاوف من حدوث أزمة إنسانية.
ففي أغسطس، نزح أكثر من 12 ألف شخص من منازلهم في مقاطعتي أتاكورا وأليبوري المجاورة، مقارنة بنحو 5000 شخص في مارسر، وفقا للأمم المتحدة. كما يدفع العنف الناس إلى ترك مزارعهم. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص قد يواجهون مستويات أزمة انعدام الأمن الغذائي.
تعزيز الجيش
وتحاول الحكومة القضاء على المشكلة من خلال تعزيز الجيش على طول الحدود، وتجنيد آلاف الجنود. ويقول السكان المحليون في الشمال إنهم رأوا زيادة في عدد الجنود، لكنهم يشيرون إلى أن الجيش غير مجهز بشكل كافٍ، وفي بعض الأحيان يستجيب متأخرا ساعات عندما يتم استدعاؤه بشأن الهجوم، بينما تنفي الحكومة ذلك.
وقال العقيد فايزو جومينا، قائد عملية ميرادور المخصصة لمحاربة الإرهابيين، إن الجيش مجهز جيدا، وقادر على الرد على التوغلات التي تحدث، ويجرى تدريبات متقدمة في أثناء محاولته الحصول على المزيد من الموارد البرية والجوية.
وبينما تعمل حكومة بنين على تعزيز حدودها، فإنها تحاول أيضًا إخفاء حجم الأزمة، للحفاظ على صورتها، كما يقول السكان في الشمال، حيث قمعت حرية التعبير واعتقلت الصحفيين الذين يتحدثون عن انعدام الأمن.
فجوة المعلومات
وقال روبرت ويمبو كاسا، رئيس بلدية ماتيري: ((لا يوجد إرهابي، ولا حركة، ولا منظمة، ولا مجموعة استقرت أو حاولت الاستقرار في منطقتنا)).
وهي دولة زراعية يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة. وقد تركت فجوة المعلومات الناس في أجزاء أخرى من البلاد غير مدركين القضايا الأمنية في الشمال. وقال الناس في كوتونو إنهم لا يعرفون شيئا عن مشكلة الجهاديين، ويعتقدون أنها أخبار كاذبة، أو أنها مشكلة تقتصر على البلدان المجاورة.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن محاولات الحكومة السيطرة على الفضاء المعلوماتي، مع الاعتقال التعسفي للأشخاص الذين يعتقد أنهم يعملون مع الجهاديين، تدفع الناس إلى أيدي المتشددين.
وقال بيرتين أسوغبا، منسق منظمة المعونة الدائمة والتنمية، وهي مجموعة إغاثة محلية تركز على الدفاع عن حقوق الإنسان: ((الجهاديون يعيشون مع السكان، والمواطنون يعرفونهم، لكنهم يرفضون التنديد بهم، لأن الحكومة لا تشجع الناس على القيام بذلك)).
توعية السكان
ويحاول المجتمع الدولي تطبيق الدروس المستفادة من منطقة الساحل من خلال توعية الناس بعدم الانضمام إلى الجهاديين، وتنظيم حوارات مجتمعية مع المسؤولين، لتعزيز الثقة. ويقول الدبلوماسيون وجماعات الإغاثة أيضًا إن هناك اندفاعًا في الاستثمار.
وفي العام الماضي، استثمر البنك الدولي 450 مليون دولار في مشروع، مدته خمس سنوات، يهدف إلى الوصول إلى نحو 4600 مجتمع حدودي في شمال بنين وساحل العاج وغانا وتوغو. وسيتم التركيز على منع انتشار الصراع من خلال تعزيز المؤسسات المحلية والفرص الاقتصادية. لكن السكان يقولون إن مشاريع التنمية تستغرق وقتا طويلا حتى تتحقق.
في غضون ذلك، ينتصر المتشددون في مجال الإدراك العام.
ويقول السكان إن الجهاديين يدخلون القرى الفقيرة، ويعدون ببناء الطرق والمستشفيات إذا وصلوا إلى السلطة ((يجب على الحكومة أن تسرع وتجلب البنية التحتية)). وقال راوفو بانديلي، منسق العمل من أجل المساعدة المتبادلة والتنمية، وهي مجموعة محلية: ((الأمر مهم، لأن الجهاديين موجودون ورسالتهم واضحة للغاية: إنهم يريدون تغيير الأمور. بعض العائلات تبارك أبناءها، للذهاب مع الجهاديين بسبب الإحباط من الحكومة)).

أسباب توسع الجماعات الجهادية
الحكومة لا تشجع الناس على التنديد وفضح الجهاديين
الجهاديون يدخلون القرى الفقيرة ويعدون ببناء الطرق والمستشفيات إذا وصلوا إلى السلطة
محاولات الحكومة للسيطرة على الفضاء المعلوماتي وإخفاء حجم الأزمة، للحفاظ على صورتها
فجوة المعلومات تجعل الناس لا يعرفون شيئا عن مشكلة الجهاديين، ويعتقدون أنها أخبار كاذبة

MENAFN09112023000089011017ID1107399190

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