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ديوان المظالم: انخفاض مدد الفصل في دعاوى العقود الإدارية بنسبة 41%

11/9/2023 4:24:53 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن ديوان المظالم مُمَثلًا في مركز دعم القرار عن انخفاض متوسط مدد الفصل في دعاوى العقود الإدارية لدى المحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة بنسبة 41% .
وأوضح تقرير مؤشر العقود الإدارية بديوان المظالم خلال الرُبعين الأول والثاني من العام 2023م، أنه تم خفض متوسط الفصل في الدعاوى من 112 يومًا في النصف الثاني من 2022م إلى 66 يومًا في النصف الأول من 2023م، مع انخفاض بنسبة 10% في عدد منازعات العقود الإدارية المقيَّدة في المحاكم الإدارية بين المدتين.
وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط مدد الفصل في دعاوى منازعات العقود الإدارية بنسبة 36% في الربع الثاني من عام 2023م، من 113 يومًا إلى 72 يومًا، وبانخفاض 19% في عدد الدعاوى المقيَّدة في الربع الثاني عنها في الربع الأول من العام الميلادي الحالي.
يُذكر أن ديوان المظالم يولي اهتمامًا بالغًا ببناء مؤشرات الأعمال القضائية والإدارية وتحليلها في سبيل الاستفادة منها في صناعة القرار بالشكل الملائم لمستهدفاته، وبما تتطلبه مقتضيات العمل القضائي، والإسهام في تحقيق الرؤى والتطلعات.

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