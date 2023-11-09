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هدنة إنسانية مرتقبة في غزة

11/9/2023 4:24:50 AM
(MENAFN- Al Watan) قالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء إنه تم تقريبا التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام.
وأفادت الهئية الرسمية بأنه وخلال الهدنة سيتم إطلاق سراح من 15 إلى 20 محتجز من الجنسيات الأجنبية..
وغادر أكثر من 70% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة منازلهم بالفعل، لكن العدد الذي يتجه جنوبًا تسارع مؤخرًا وتزايد الوضع الإنساني سوءًا.
ودعت مجموعة الدول السبع إلى تسليم الغذاء والماء والدواء والوقود ((دون عوائق)) وإلى ((هدنة إنسانية)) للقتال.
وترك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الباب مفتوحا أمام احتمال توقف قصير لتقديم المساعدات الإنسانية، لكنه استبعد وقف إطلاق النار على نطاق أوسع ما لم يتم إطلاق سراح جميع الرهائن.
الافتقار للأدوات
وقال دومينيك ألين، من صندوق الأمم المتحدة للسكان، متحدثا من الضفة الغربية ((هناك محيط من الاحتياجات في غزة في الوقت الحالي، وما يحصل هو مجرد قطرة في المحيط. ونحن بحاجة إلى الوقود، ونحتاج إلى الماء، ونحتاج إلى الغذاء، ونحتاج إلى الإمدادات الطبية)).
وأفاد سكان عن سماع دوي انفجارات قوية ليل الأربعاء في أنحاء مدينة غزة وفي مخيم الشاطئ للاجئين الذي يضم عائلات فلسطينية فرت أو طردت من الاحتلال.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري، في وقت متأخر، إن القوات البرية وصلت إلى ((أعماق مدينة غزة)). وأعلن الجيش يوم الأربعاء أنه قتل أحد أبرز مطوري الصواريخ والأسلحة الأخرى في حماس، دون أن يذكر مكان مقتله.
ونفت حماس أن القوات الإسرائيلية حققت أي مكاسب كبيرة أو دخلت مدينة غزة. ولم يكن من الممكن التأكد بشكل مستقل من مزاعم ساحة المعركة من أي من الجانبين.
معاناة الشمال
وتركز إسرائيل عملياتها على المدينة التي كان يسكنها نحو 650 ألف شخص قبل الحرب واستجاب مئات الآلاف للأوامر الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة بالفرار من الشمال، حيث تقع المدينة، على الرغم من أن إسرائيل تقصف بشكل روتيني ما تقول إنها أهداف للمتشددين في الجنوب، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى مقتل مدنيين.
ومع ذلك، لا يزال عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الشمال، ويلجأ العديد منهم إلى المستشفيات أو مدارس الأمم المتحدة. ويعاني الشمال من انقطاع المياه الجارية منذ أسابيع، وقال مكتب المساعدات التابع للأمم المتحدة إن آخر المخابز العاملة أغلقت أبوابها بسبب نقص الوقود والمياه والدقيق. وأضافت أن المستشفيات التي تعاني من نقص الإمدادات تجري عمليات جراحية – بما في ذلك عمليات بتر الأطراف – دون تخدير.

بينما الوضع أفضل قليلًا في الجنوب، حيث يكتظ مئات الآلاف من النازحين في ملاجئ مؤقتة. وفي الواحدة، يجب أن يتشارك 600 شخص في مرحاض واحد، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة. ثلاثة أضعاف وفر حوالي 15.000 شخص من شمال غزة – وهو ثلاثة أضعاف العدد الذي غادر يوم الاثنين – وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وهم يستخدمون الطريق السريع الرئيسي بين الشمال والجنوب في غزة خلال فترة السماح اليومية التي أعلنتها إسرائيل مدتها أربع ساعات.
وقالت وكالة الأمم المتحدة إن من بين الفارين أطفال وكبار السن وأشخاص من ذوي الإعاقة، ومعظمهم ساروا حاملين الحد الأدنى من متعلقاتهم. ويقول البعض إنهم اضطروا إلى عبور نقاط التفتيش الإسرائيلية، حيث رأوا أشخاصًا يتم اعتقالهم، بينما رفع آخرون أيديهم في الهواء ورفعوا الأعلام البيضاء أثناء مرورهم بالدبابات الإسرائيلية.
مخيم النصيرات
وقصفت غارة جوية إسرائيلية منزل عائلة في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة يوم الأربعاء، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، بحسب إياد أبو ظاهر، مدير مستشفى شهداء الأقصى القريب، حيث سقط القتلى والجرحى. وقال إن عدد القتلى قد يرتفع بينما يقوم المسعفون بتفتيش الأنقاض. شهر من القصف على غزة أدى إلى
مقتل أكثر من 10500 فلسطيني
ثلثا القتلى هم من النساء والقاصرين
يُعتقد أن أكثر من 2300 شخص قد دُفنوا بسبب الضربات
دمر القصف في بعض الحالات مجمعات سكنية بأكملها

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