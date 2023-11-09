إدراج 228 شركة في بورصة بكين على خلال العامين الماضيين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المدير العام لبورصة بكين سوي تشيانج، إن البورصة أصبحت، منذ إنشائها في نوفمبر 2021، أحد محفزات الاستثمار، مما أدى إلى تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجهة نحو الابتكار.
وأضاف أنه تم إدراج 228 شركة في بورصة بكين على مدار العامين الماضيين، بقيمة سوقية مجمعة تزيد عن 270 مليار يوان (نحو 37.62 مليار دولار).
وأوضح سوي أن ما يقرب من نصف الشركات المدرجة في البورصة هي“شركات عملاقة صغيرة” تم اعتمادها على المستوى الوطني.
وأشار إلى أن البورصة شهدت تدفق أكثر من 80% من الأموال التي تم جمعها إلى قطاعات تشمل التصنيع المتقدم والاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء منخفضة الكربون.
وفي الوقت الحاضر، لدى البورصة أكثر من 6 ملايين مستثمر مؤهل وأكثر من 800 من صناديق الطروحات العامة، وفقا للبيانات.
وفي خطوتها التالية، ستعمل بورصة بكين على زيادة حجم المستثمرين، وتقديم المزيد من المنتجات والخدمات، ومواصلة تعزيز الانفتاح المؤسسي، حسبما قال سوي.
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