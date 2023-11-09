إدراج 228 شركة في بورصة بكين على خلال العامين الماضيين

MENAFN - Al-Borsa News) قال المدير العام لبورصة بكين سوي تشيانج، إن البورصة أصبحت، منذ إنشائها في نوفمبر 2021، أحد محفزات الاستثمار، مما أدى إلى تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجهة نحو الابتكار.

وأضاف أنه تم إدراج 228 شركة في بورصة بكين على مدار العامين الماضيين، بقيمة سوقية مجمعة تزيد عن 270 مليار يوان (نحو 37.62 مليار دولار).

وأوضح سوي أن ما يقرب من نصف الشركات المدرجة في البورصة هي“شركات عملاقة صغيرة” تم اعتمادها على المستوى الوطني.

وأشار إلى أن البورصة شهدت تدفق أكثر من 80% من الأموال التي تم جمعها إلى قطاعات تشمل التصنيع المتقدم والاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء منخفضة الكربون.

وفي الوقت الحاضر، لدى البورصة أكثر من 6 ملايين مستثمر مؤهل وأكثر من 800 من صناديق الطروحات العامة، وفقا للبيانات.

وفي خطوتها التالية، ستعمل بورصة بكين على زيادة حجم المستثمرين، وتقديم المزيد من المنتجات والخدمات، ومواصلة تعزيز الانفتاح المؤسسي، حسبما قال سوي.