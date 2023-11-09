صعود الأسهم اليابانية بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، عقب تصريحات لمحافظ المصرف المركزي اليوم أكد خلالها اقتناعه بأن البلاد تحرز تقدما نحو الوصول إلى معدل التضخم المستهدف عند 2%.

وصعد مؤشر“نيكي” عند الإغلاق بنسبة 1.49% إلى 32646 نقطة، وارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.26% إلى 2335 نقطة.

وقال“كازو أويدا” محافظ بنك اليابان في كلمة اليوم أمام البرلمان، إن الشركات باتت أكثر نشاطاً من ذي قبل في رفع الأسعار والأجور، وأن صناع السياسة النقدية يتوقعون اقتراب التضخم تدريجياً من المستوى المستهدف عند 2%، وأضاف بشأن توقيت إنهاء السياسة النقدية شديدة التيسير:“نود الانتظار حتى يظهر في الأفق مزيد من الدلائل حول تحقيق هدفنا السعري المستدام”.

وارتفع سهم“هوندا موتور” في نهاية جلسة اليوم بنسبة 2.86%، بدعم من إعلانها نمو أرباح الربع الثاني من العام المالي بنسبة 31% إلى 302.1 مليار ين (ملياري دولار)، بينما ارتفع سهم“سوفت بنك” 1.07% رغم تحقيق المجموعة المصرفية خسائر فصلية عند 789 مليار ين (5.22 مليار دولار).

واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 150.82 ين .

أرقام



