صعود الأسهم اليابانية بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، عقب تصريحات لمحافظ المصرف المركزي اليوم أكد خلالها اقتناعه بأن البلاد تحرز تقدما نحو الوصول إلى معدل التضخم المستهدف عند 2%.
وصعد مؤشر“نيكي” عند الإغلاق بنسبة 1.49% إلى 32646 نقطة، وارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.26% إلى 2335 نقطة.
وقال“كازو أويدا” محافظ بنك اليابان في كلمة اليوم أمام البرلمان، إن الشركات باتت أكثر نشاطاً من ذي قبل في رفع الأسعار والأجور، وأن صناع السياسة النقدية يتوقعون اقتراب التضخم تدريجياً من المستوى المستهدف عند 2%، وأضاف بشأن توقيت إنهاء السياسة النقدية شديدة التيسير:“نود الانتظار حتى يظهر في الأفق مزيد من الدلائل حول تحقيق هدفنا السعري المستدام”.
وارتفع سهم“هوندا موتور” في نهاية جلسة اليوم بنسبة 2.86%، بدعم من إعلانها نمو أرباح الربع الثاني من العام المالي بنسبة 31% إلى 302.1 مليار ين (ملياري دولار)، بينما ارتفع سهم“سوفت بنك” 1.07% رغم تحقيق المجموعة المصرفية خسائر فصلية عند 789 مليار ين (5.22 مليار دولار).
واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 150.82 ين .
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