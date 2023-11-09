مؤشر أسعار المنتجين بالصين يتراجع 2.6% أكتوبر الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم الخميس، إن مؤشر أسعار المنتجين بالصين، والذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، انخفض بنسبة 2.6% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.
وأشارت دونج لي جيوان، إحصائية بالهيئة، إلى أن مؤشر أكتوبر ظل مستقرا على أساس شهري، وذلك نتيجة للتقلبات السعرية للنفط الخام والمعادن غير الحديدية في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى قاعدة الأساس المرتفعة في نفس الفترة من العام الفائت.
ونما مؤشر أسعار المنتجين لصناعة استخراج النفط والغاز بنسبة 2.8% على أساس شهري في أكتوبر الماضي، حسبما أظهرت أرقام الهيئة.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين لصناعة صهر ودرفلة المعادن غير الحديدية بنسبة 0.2% على أساس شهري، بينما توسع المؤشر لصناعة تعدين الفحم وغسله بنسبة 3.4%.
أما بالنسبة إلى مؤشر أسعار المنتجين لمركبات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة فارتفع بـ0.1% في أكتوبر، فيما انخفض 0.4% لصناعة المنتجات الزراعية وتجهيز الأغذية الجانبية.
وانخفض متوسط مؤشر أسعار المنتجين خلال فترة الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 بنسبة 3.1% على أساس سنوي.
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