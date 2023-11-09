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مؤشر أسعار المنتجين بالصين يتراجع 2.6% أكتوبر الماضي

11/9/2023 4:24:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم الخميس، إن مؤشر أسعار المنتجين بالصين، والذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، انخفض بنسبة 2.6% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.

وأشارت دونج لي جيوان، إحصائية بالهيئة، إلى أن مؤشر أكتوبر ظل مستقرا على أساس شهري، وذلك نتيجة للتقلبات السعرية للنفط الخام والمعادن غير الحديدية في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى قاعدة الأساس المرتفعة في نفس الفترة من العام الفائت.

ونما مؤشر أسعار المنتجين لصناعة استخراج النفط والغاز بنسبة 2.8% على أساس شهري في أكتوبر الماضي، حسبما أظهرت أرقام الهيئة.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين لصناعة صهر ودرفلة المعادن غير الحديدية بنسبة 0.2% على أساس شهري، بينما توسع المؤشر لصناعة تعدين الفحم وغسله بنسبة 3.4%.

أما بالنسبة إلى مؤشر أسعار المنتجين لمركبات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة فارتفع بـ0.1% في أكتوبر، فيما انخفض 0.4% لصناعة المنتجات الزراعية وتجهيز الأغذية الجانبية.

وانخفض متوسط مؤشر أسعار المنتجين خلال فترة الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 بنسبة 3.1% على أساس سنوي.

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