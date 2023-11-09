المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ202 مليار يوان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الخميس، عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 202 مليار يوان (نحو 28.14 مليار دولار) لأجل سبعة أيام، وبسعر فائدة 1.8%.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا لما ذكره بنك الشعب الصيني في بيان له.
وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يقوم فيها البنك المركزي بشراء الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
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