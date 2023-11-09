مؤشر أسعار المستهلكين في الصين ينكمش خلال أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، بنسبة 0.2% على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي.

وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% عن سبتمبر الماضي، وفقاً لبيانات الهيئة الوطنية للإحصاء الصادرة اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يخصم أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.6% على أساس سنوي في أكتوبر، مع اعتدال وتيرة الزيادة بشكل طفيف مقارنة بشهر سبتمبر.

وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري بنسبة 0.4% على أساس سنوي.