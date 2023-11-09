مؤشر أسعار المستهلكين في الصين ينكمش خلال أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات رسمية، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، بنسبة 0.2% على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي.
وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% عن سبتمبر الماضي، وفقاً لبيانات الهيئة الوطنية للإحصاء الصادرة اليوم الخميس.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يخصم أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.6% على أساس سنوي في أكتوبر، مع اعتدال وتيرة الزيادة بشكل طفيف مقارنة بشهر سبتمبر.
وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري بنسبة 0.4% على أساس سنوي.
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