بينج آن تفقد 3.1 مليار دولار من قيمتها بعد تقرير عن شراء كانتري جاردن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع سهم شركة التأمين“بينج آن” لتفقد حوالي 3.1 مليار دولار من قيمتها، وذلك بعد تقرير أفاد بأن السلطات الصينية طلبت من الشركة إنقاذ مطورة العقارات المتعثرة“كانتري جاردن”.
وذكرت“رويترز” نقلاً عن مصادر أن السلطات الصينية طلبت من“بينج آن” الاستحواذ على حصة مسيطرة في“كانتري جاردن”، وأن مجلس الدولة أصدر تعليماته إلى الحكومة المحلية في مقاطعة قوانغدونغ – حيث يوجد مقر الشركتين – للمساعدة في ترتيب إنقاذ شركة التطوير العقاري من قبل شركة التأمين.
ورغم نفي“بينج آن” تلك الأنباء وتوضيحها أنها لا تمتلك أية أسهم في“كانتري جاردن” ولا تخطط للاستحواذ على شركة التطوير العقاري، إلا أن السهم واصل مواجهة ضغوط بيعية.
وأوضحت شركة التأمين في وثائق لبورصة شنغهاي أنها لم تتلق أية اقتراحات أو طلبات من أي وكالة حكومية للاستحواذ على“كانتري جاردن” .
وفي تعاملات بورصة شنغهاي، تراجع سهم“بينج آن إنشورنس” 3.85% إلى 42.91 يوان، كما انخفض السهم المدرج في هونج كونج 2.60%.
وعلى النقيض، قفز سهم“كانتري جاردن هولدينجز” بعد ذلك التقرير بحوالي 12% لتضيف 320 مليون دولار إلى قيمتها السوقية، قبل أن يتراجع في تعاملات بورصة هونج كونج بنسبة 7.23%.
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