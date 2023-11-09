بينج آن تفقد 3.1 مليار دولار من قيمتها بعد تقرير عن شراء كانتري جاردن

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع سهم شركة التأمين“بينج آن” لتفقد حوالي 3.1 مليار دولار من قيمتها، وذلك بعد تقرير أفاد بأن السلطات الصينية طلبت من الشركة إنقاذ مطورة العقارات المتعثرة“كانتري جاردن”.

وذكرت“رويترز” نقلاً عن مصادر أن السلطات الصينية طلبت من“بينج آن” الاستحواذ على حصة مسيطرة في“كانتري جاردن”، وأن مجلس الدولة أصدر تعليماته إلى الحكومة المحلية في مقاطعة قوانغدونغ – حيث يوجد مقر الشركتين – للمساعدة في ترتيب إنقاذ شركة التطوير العقاري من قبل شركة التأمين.

ورغم نفي“بينج آن” تلك الأنباء وتوضيحها أنها لا تمتلك أية أسهم في“كانتري جاردن” ولا تخطط للاستحواذ على شركة التطوير العقاري، إلا أن السهم واصل مواجهة ضغوط بيعية.

وأوضحت شركة التأمين في وثائق لبورصة شنغهاي أنها لم تتلق أية اقتراحات أو طلبات من أي وكالة حكومية للاستحواذ على“كانتري جاردن” .

وفي تعاملات بورصة شنغهاي، تراجع سهم“بينج آن إنشورنس” 3.85% إلى 42.91 يوان، كما انخفض السهم المدرج في هونج كونج 2.60%.

وعلى النقيض، قفز سهم“كانتري جاردن هولدينجز” بعد ذلك التقرير بحوالي 12% لتضيف 320 مليون دولار إلى قيمتها السوقية، قبل أن يتراجع في تعاملات بورصة هونج كونج بنسبة 7.23%.

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