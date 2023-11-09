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صفقات بـ312 مليار دولار لتعزيز الاستثمار في منطقة الخليج الكبرى الصينية

11/9/2023 4:24:37 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت الصين صفقات استثمارية وتجارية تبلغ قيمتها الإجمالية قرابة 2.24 تريليون يوان (نحو 312 مليار دولار)، خلال فعالية لتعزيز الاستثمارات في منطقة الخليج الكبرى.

واجتذبت الفعالية، التي أقيمت بجهود تعاونية مشتركة من قبل حكومات قوانجدونج وهونج كونج وماكاو، مشاركة كبار الشركات والهيئات المهنية والجمعيات التجارية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

ومن المقرر أن تعزز المشاريع المؤمّنة، التي تشمل الجيل الجديد من الإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والمواد المتقدمة، والبتروكيماويات الخضراء، والذكاء الاصطناعي، تعزز الإطار الصناعي الحديث والنمو العالي الجودة في المنطقة.

وتعتبر مبادرات الطاقة النظيفة من أبرز الأحداث خلال الفعالية، حيث اجتذبت جلسة قوانغدونغ-أمريكا الشمالية للتكنولوجيا النظيفة قادة الأعمال الأمريكيين.

وأشار فنج آن، المؤسس والمدير التنفيذي للمركز الأمريكي-الصيني للتكنولوجيا النظيفة، إلى الإمكانات الواسعة للتعاون بين الصين والولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ، متوقعا زيادة في نمو الشركات في هذه القطاعات.

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