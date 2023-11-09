صفقات بـ312 مليار دولار لتعزيز الاستثمار في منطقة الخليج الكبرى الصينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت الصين صفقات استثمارية وتجارية تبلغ قيمتها الإجمالية قرابة 2.24 تريليون يوان (نحو 312 مليار دولار)، خلال فعالية لتعزيز الاستثمارات في منطقة الخليج الكبرى.
واجتذبت الفعالية، التي أقيمت بجهود تعاونية مشتركة من قبل حكومات قوانجدونج وهونج كونج وماكاو، مشاركة كبار الشركات والهيئات المهنية والجمعيات التجارية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.
ومن المقرر أن تعزز المشاريع المؤمّنة، التي تشمل الجيل الجديد من الإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والمواد المتقدمة، والبتروكيماويات الخضراء، والذكاء الاصطناعي، تعزز الإطار الصناعي الحديث والنمو العالي الجودة في المنطقة.
وتعتبر مبادرات الطاقة النظيفة من أبرز الأحداث خلال الفعالية، حيث اجتذبت جلسة قوانغدونغ-أمريكا الشمالية للتكنولوجيا النظيفة قادة الأعمال الأمريكيين.
وأشار فنج آن، المؤسس والمدير التنفيذي للمركز الأمريكي-الصيني للتكنولوجيا النظيفة، إلى الإمكانات الواسعة للتعاون بين الصين والولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ، متوقعا زيادة في نمو الشركات في هذه القطاعات.
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