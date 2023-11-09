الدين الوطني لكوريا الجنوبية يتراجع رغم نمو العجز المالي

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض الدين الوطني لكوريا الجنوبية إلى ما دون مستوى 1.100 تريليون وون (838.5 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر، بسبب سداد السندات الحكومية، على الرغم من أن العجز المالي سجل نموًا على أساس شهري.

وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية، اليوم الخميس، أن ديون البلاد المقاسة بسندات الدولة المستحقة وصلت إلى 1.099 تريليون وون في سبتمبر، بانخفاض قدره 10.4 تريليونات وون عن الشهر الذي سبقه.

ومنذ نهاية العام الماضي، سجل الرقم ارتفاعا بمقدار 66.1 تريليون وون، وتوقعت الحكومة أن يصل الدين الوطني إلى 1.101.7 تريليون وون لعام 2023 بأكمله.

وأضافت أنه وخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، تم بيع ما مجموعه 154.8 تريليون وون من السندات الحكومية، أو 92.3% من الحد الأقصى لهذا العام، وسجل الميزان المالي المُدار، وهو مقياس رئيسي للصحة المالية تم حسابه على أساس أكثر صرامة، عجزًا قدره 70.6 تريليون وون حتى شهر سبتمبر، ارتفاعًا من 66 تريليون وون في الشهر السابق له، وتجاوز هذا الرقم توقعات الحكومة لهذا العام البالغة 58.2 تريليون وون.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي إيرادات الحكومة وصل إلى 436.3 تريليون وون في الفترة من يناير إلى سبتمبر، بانخفاض 46.9 تريليون وون على أساس سنوي، حيث انخفضت عائدات الضرائب بنسبة 16.02% على أساس سنوي إلى 266.6 تريليون وون بسبب انخفاض ضرائب الدخل والشركات التي تم تحصيلها.

وانخفض إجمالي النفقات أيضًا بنسبة 12.8% إلى 467.5 تريليون وون خلال الفترة المذكورة، حيث أنفقت الحكومة أقل على الإعانات والمشاريع المتعلقة بالجائحة.

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