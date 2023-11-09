الدين الوطني لكوريا الجنوبية يتراجع رغم نمو العجز المالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض الدين الوطني لكوريا الجنوبية إلى ما دون مستوى 1.100 تريليون وون (838.5 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر، بسبب سداد السندات الحكومية، على الرغم من أن العجز المالي سجل نموًا على أساس شهري.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية، اليوم الخميس، أن ديون البلاد المقاسة بسندات الدولة المستحقة وصلت إلى 1.099 تريليون وون في سبتمبر، بانخفاض قدره 10.4 تريليونات وون عن الشهر الذي سبقه.
ومنذ نهاية العام الماضي، سجل الرقم ارتفاعا بمقدار 66.1 تريليون وون، وتوقعت الحكومة أن يصل الدين الوطني إلى 1.101.7 تريليون وون لعام 2023 بأكمله.
وأضافت أنه وخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، تم بيع ما مجموعه 154.8 تريليون وون من السندات الحكومية، أو 92.3% من الحد الأقصى لهذا العام، وسجل الميزان المالي المُدار، وهو مقياس رئيسي للصحة المالية تم حسابه على أساس أكثر صرامة، عجزًا قدره 70.6 تريليون وون حتى شهر سبتمبر، ارتفاعًا من 66 تريليون وون في الشهر السابق له، وتجاوز هذا الرقم توقعات الحكومة لهذا العام البالغة 58.2 تريليون وون.
وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي إيرادات الحكومة وصل إلى 436.3 تريليون وون في الفترة من يناير إلى سبتمبر، بانخفاض 46.9 تريليون وون على أساس سنوي، حيث انخفضت عائدات الضرائب بنسبة 16.02% على أساس سنوي إلى 266.6 تريليون وون بسبب انخفاض ضرائب الدخل والشركات التي تم تحصيلها.
وانخفض إجمالي النفقات أيضًا بنسبة 12.8% إلى 467.5 تريليون وون خلال الفترة المذكورة، حيث أنفقت الحكومة أقل على الإعانات والمشاريع المتعلقة بالجائحة.
أ ش أ
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