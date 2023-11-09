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اليابان تسجل أعلى فائض في الحساب الجاري خلال 18 شهراً

11/9/2023 4:24:37 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حقق حساب المعاملات الجارية الياباني أكبر فائض له في 18 شهراً، بفضل تعزيز المكاسب الضخمة للاستثمارات اليابانية في الخارج لميزان المدفوعات، وتعويض مكاسب الدخل الأولي للعجز التجاري.

وبلغ فائض الحساب الجاري الياباني 2.72 تريليون ين (18.03 مليار دولار) في سبتمبر، وفق البيانات التي صدرت اليوم عن وزارة المالية.

ويقارن ذلك بتوقعات الاقتصاديين عند فائض بمقدار 3 تريليونات ين، بينما يعد سبتمبر الشهر الثامن على التوالي الذي يحقق فيه الميزان الجاري فائضاً، وهو الأعلى على الإطلاق خلال 18 شهراً.وعلى صعيد بنود الحساب الجاري، بلغ فائض الدخل الأولي من الاستثمار المباشر، واستثمارات المحافظ اليابانية قرابة 3 تريليونات ين في سبتمبر، وهو ما يتجاوز الفائض التجاري المحقق عند 341 مليار ين.

كما بلغ فائض الحساب الجاري الياباني 12.7 تريليون ين خلال النصف الأول من السنة المالية، بينما بلغ الدخل الأولي قرابة 18.4 تريليون ين، ليعوض العجز التجاري عند 1.4 تريليون ين خلال نفس الفترة.

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