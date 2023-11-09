وزير المالية السعودي: أفريقيا شريك تجاري ووجهة استثمارية واعدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن علاقة المملكة بالقارة الأفريقية لا يحكمها قرب الموقع الجغرافي فقط، بل أنهم شركاء يجمعهم تاريخ ومصير مشترك، لافتا إلى أن أفريقيا شريكا تجاريا ووجهة استثمارية واعدة.
وقال وزير المالية السعودي، في كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، إن“التاريخ المشترك السعودي الأفريقي ما يتجاوز الروابط الاقتصادية، فلدينا أوجه متشابهة في الثقافات والجغرافيات والقواسم المشتركة بين الشعوب والاقتصادات عززت الفهم المشترك ورسخت العلاقات الوطيدة بين المجتمعات.
وأضاف أن المؤتمر يعد فرصة لتكثيف الجهود وتعزيز التعاون من خلال النقاش والحوار البناء ومشاركة الأفكار وعقد شراكات دائمة، لافتا إلى أن المملكة تؤمن بدور القارة الأفريقية المهم في التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن السعودية من أوائل الدول التي طالبت بانضمام الاتحاد الأفريقي للعضوية الدائمة لمجموعة العشرين، ودعمت استحداث مقعدا إضافيا لأفريقيا بالمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لتعزيز صوت القارة الأفريقية في المحافل الدولية.
وأشار إلى أن الشراكة السعودية الأفريقية القوية تضمنت التوسع في عدد من القطاعات منها الطاقة والتعدين والزراعة وتطوير خطوط الملاحة البحرية وتطوير الوجهات والخطوط الجوية، منوها إلى أن المملكة استحدثت برنامجا يهدف إلى تيسير التجارة في الخدمات بين الطرفين والتوسع فيها في إطار التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مستهدفة التكامل الإقليمي الذي يمثل مجالا من مجالات النمو غير المستغلة.
أ ش أ
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