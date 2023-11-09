وزير المالية السعودي: أفريقيا شريك تجاري ووجهة استثمارية واعدة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن علاقة المملكة بالقارة الأفريقية لا يحكمها قرب الموقع الجغرافي فقط، بل أنهم شركاء يجمعهم تاريخ ومصير مشترك، لافتا إلى أن أفريقيا شريكا تجاريا ووجهة استثمارية واعدة.

وقال وزير المالية السعودي، في كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، إن“التاريخ المشترك السعودي الأفريقي ما يتجاوز الروابط الاقتصادية، فلدينا أوجه متشابهة في الثقافات والجغرافيات والقواسم المشتركة بين الشعوب والاقتصادات عززت الفهم المشترك ورسخت العلاقات الوطيدة بين المجتمعات.

وأضاف أن المؤتمر يعد فرصة لتكثيف الجهود وتعزيز التعاون من خلال النقاش والحوار البناء ومشاركة الأفكار وعقد شراكات دائمة، لافتا إلى أن المملكة تؤمن بدور القارة الأفريقية المهم في التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن السعودية من أوائل الدول التي طالبت بانضمام الاتحاد الأفريقي للعضوية الدائمة لمجموعة العشرين، ودعمت استحداث مقعدا إضافيا لأفريقيا بالمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لتعزيز صوت القارة الأفريقية في المحافل الدولية.

وأشار إلى أن الشراكة السعودية الأفريقية القوية تضمنت التوسع في عدد من القطاعات منها الطاقة والتعدين والزراعة وتطوير خطوط الملاحة البحرية وتطوير الوجهات والخطوط الجوية، منوها إلى أن المملكة استحدثت برنامجا يهدف إلى تيسير التجارة في الخدمات بين الطرفين والتوسع فيها في إطار التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مستهدفة التكامل الإقليمي الذي يمثل مجالا من مجالات النمو غير المستغلة.

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