أرباح طيران الإمارات تقفز 134% لمستوى قياسي عند 2.6 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت“مجموعة الإمارات” أفضل نتائج مالية نصف سنوية في تاريخها خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية للشركة 2023-2024، حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 10.1 مليار درهم (2.7 مليار دولار أميركي)، بنمو 138% عن الفترة عينها من العام الماضي.

كانت حصة الأسد من الأرباح لشركة“طيران الإمارات”، التي قفزت أرباحها 134% عن النصف الأول من العام المالي السابق، لتصل إلى 9.4 مليارات درهم (2.6 مليار دولار).

بحسب بيان صادر اليوم، بلغت إيرادات المجموعة 67.3 مليار درهم (18.3 مليار دولار) بنمو 20%. ويعود هذا النمو، بشكلٍ رئيسي، إلى الطلب القوي على النقل الجوي عبر العالم، الذي يواصل مساره التصاعدي منذ رفع آخر قيود السفر بسبب جائحة كورونا.

كما أنهت“مجموعة الإمارات” النصف الأول من سنتها المالية بمركز نقدي بلغ 42.7 مليار درهم (11.6 مليار دولار)؛ وتمكنت من الاستفادة من احتياطياتها النقدية لتسديد ديون وصلت حتى الآن إلى 9.2 مليارات درهم من القروض المرتبطة بجائحة كورونا.

نتائج أرباح“طيران الإمارات”

في إطار متصل، واصلت طيران الإمارات تعزيز عملياتها العالمية، بإضافة مزيد من السعة وإمكانية الربط عبر مركزها في دبي لتلبية الطلب في أسواقها. وأعادت خلال النصف الأول من سنتها المالية 2023-2024 تشغيل طائراتها من طراز“إيرباص A380” إلى كل من بالي وبكين وبرمنغهام والدار البيضاء ونيس وشنغهاي وتايبيه.

وفي يوليو الماضي، أطلقت طيران الإمارات خدمة يومية من دون توقف إلى مونتريال، التي أصبحت أحدث وجهاتها، وبوابتها الثانية في كندا.

وبحلول 30 سبتمبر المنصرم، كانت طيران الإمارات تسيّر رحلات ركاب وشحن إلى 144 مطاراً، باستخدام كامل أسطولها من طائرات“بوينغ 777” و104 طائرات“إيرباص A380”. وخلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، أعادت طيران الإمارات إلى الخدمة 10 طائرات“إيرباص A380” بعد تجهيزها بتصاميم داخلية جديدة.

تعزيز أسطول“طيران الإمارات”

في سياق متصل، تدرس شركة“طيران الإمارات” إجراء طلبية شراء لطائرات شحن جديدة من شركتي“بوينغ” و”إيرباص”، كما قد تحول مزيداً من طائرات الركاب لخدمات نقل البضائع بهدف توسيع أسطول الشحن الخاص بها، وفق بلومبرغ.

قال نبيل سلطان، رئيس قسم الشحن في طيران الإمارات، إن شركة الطيران التي تهدف إلى مضاعفة سعة الشحن في العقد المقبل لم تقرر بعد بين طائرات الشحن من طراز“بوينغ 777-8” و”إيرباصF350′′، وقد تستغرق أربع سنوات أخرى لإجراء طلبية رسمية لأي منهما.

يتألف أسطول الشحن التابع للشركة حالياً من طائرات“بوينغ” فقط. كما يمكنها تحويل بعض طائرات الركاب من طراز“بوينغ 777′′، التي يزيد عددها عن 100 طائرة في الشركة، لاستخدامها في نقل البضائع كذلك.

أضاف سلطان، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، خلال مقابلة أجريت معه على هامش مؤتمر لرموز القطاع في سنغافورة، أن الشركة“ستُقيّم بحلول عام 2027 ما إذا كانت بحاجة إلى مزيج مختلف عما لديها بالفعل”.

اقتصاد الشرق