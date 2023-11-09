المفوضية الأوروبية تتبنى خطة نمو لغرب البلقان بـ6 مليارات يورو

MENAFN - Al-Borsa News) تبنت المفوضية الأوروبية خطة نمو جديدة لمنطقة غرب البلقان؛ لمساعدتها في تعزيز النمو الاقتصادي وتسريع التقارب الاجتماعي والاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي قبل انضمامها رسميًا إليه، وذلك باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات يورو.

وذكرت المفوضية، أن الهدف من هذه الخطة هو تمكين الشركاء من تعزيز الإصلاحات والاستثمارات لتسريع وتيرة عملية التوسع ونمو اقتصاداتهم بشكل كبير، ولتحقيق هذه الغاية، تم اقتراح إنشاء مرفق جديد للإصلاح والنمو في منطقة غرب البلقان بقيمة 6 مليارات يورو للفترة ما بين 2024-2027، ولن تتم المدفوعات إلا بعد تحقيق الإصلاحات المتفق عليها.

وأضافت أن خطة النمو الجديدة لمنطقة غرب البلقان ترتكز على عدة ركائز مهمة؛ من بين ذلك تعزيز التكامل الاقتصادي مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، بشرط مواءمة دول غرب البلقان مع قواعد السوق الموحدة وفتح القطاعات والمناطق ذات الصلة لجميع جيرانها في نفس الوقت، بما يتماشى مع السوق الإقليمية المشتركة.

وفي هذا الصدد، تم اقتراح سبعة إجراءات ذات أولوية وهي ضرورة تعزيز حرية حركة البضائع وحرية تنقل الخدمات والعمال والوصول إلى منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (SEPA) وتسهيل النقل البري وتحسين التكامل وإزالة الكربون من أسواق الطاقة والسوق الرقمية الموحدة والاندماج في سلاسل التوريد الصناعية.

وشدد بيان المفوضية، على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي داخل منطقة غرب البلقان من خلال السوق الإقليمية المشتركة، استناداً إلى قواعد ومعايير الاتحاد الأوروبي، والتي من المحتمل أن تضيف 10% إلى اقتصاداتها وتسريع الإصلاحات الأساسية، بما في ذلك مجموعة الأساسيات ودعم مسار غرب البلقان نحو عضوية الاتحاد الأوروبي وتحسين النمو الاقتصادي المستدام، بما في ذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

علاوة على ذلك، من المنتظر أن تزيد المساعدة المالية الأوروبية لدعم الإصلاحات من خلال مرفق الإصلاح والنمو لغرب البلقان للفترة 2024-2027، واقتراح أداة جديدة بقيمة 6 مليارات يورو، تتكون من 2 مليار يورو في شكل منح و4 مليارات يورو في شكل قروض ميسرة. على أن يكون السداد مشروطاً بتنفيذ شركاء غرب البلقان لإصلاحات اجتماعية واقتصادية وجوهرية محددة.

وكجزء من خطة النمو، ستتم دعوة كل شريك في غرب البلقان إلى إعداد أجندة إصلاح بناءً على التوصيات الحالية بما في ذلك حزمة التوسيع السنوية وبرامج الإصلاح الاقتصادي للبلدان.

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