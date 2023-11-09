“نايل سات” تربح 32 مليون دولار خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح الشركة المصرية للأقمار الصناعية“نايل سات”، بنسبة 6.05% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 32 مليون دولار، مقارنة بربح 30.2 مليون دولار بالفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 76.5 مليون دولار، مقابل 74.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت ارتفعت أرباح شركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بنسبة 3.2% خلال النصف الأول، لتصل 19.3 مليون دولار، مقارنة بربح 18.7 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 51.19 مليون دولار، مقابل إيرادات 50.14 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.
ارتفعت أرباح شركة المصرية للأقمار الصناعية“نايل سات” بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 7.47 مليون دولار، مقارنة بربح 7.27 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 25.5 مليون دولار، مقابل 25 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للأقمار الصناعية“نايل سات”، توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 45 سنتاً للسهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
ووافقت العمومية على مجلس الإدارة الجديد حيث تضمن 5 أعضاء ممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام، وعضو يمثل الهيئة العربية للتصنيع، وآخر يمثل الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية.
كما يضم المجلس عضو يمثل بنك الاستثمار القومي، وآخر يمثل البنك الأهلي المصري، وعضو يمثل بنك مصر، وعضوان يمثلان الاكتتاب العام.
وكان اقترح مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية“نايل سات” توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 40 سنتًا للسهم عن أرباح العام الماضي.
وحققت الشركة صافي ربح 38.96 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2022، مقارنة بربح 30.75 مليون دولار خلال عام 2021.
فيما انخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 99.85 مليون دولار، مقابل إيرادات 111.76 مليون دولار في العام السابق له.
وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها إلى انخفاض إجمالي مصروفات الشركة.
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