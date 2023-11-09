“نايل سات” تربح 32 مليون دولار خلال 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح الشركة المصرية للأقمار الصناعية“نايل سات”، بنسبة 6.05% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 32 مليون دولار، مقارنة بربح 30.2 مليون دولار بالفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 76.5 مليون دولار، مقابل 74.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت ارتفعت أرباح شركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بنسبة 3.2% خلال النصف الأول، لتصل 19.3 مليون دولار، مقارنة بربح 18.7 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 51.19 مليون دولار، مقابل إيرادات 50.14 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

ارتفعت أرباح شركة المصرية للأقمار الصناعية“نايل سات” بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 7.47 مليون دولار، مقارنة بربح 7.27 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 25.5 مليون دولار، مقابل 25 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للأقمار الصناعية“نايل سات”، توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 45 سنتاً للسهم.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

ووافقت العمومية على مجلس الإدارة الجديد حيث تضمن 5 أعضاء ممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام، وعضو يمثل الهيئة العربية للتصنيع، وآخر يمثل الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية.

كما يضم المجلس عضو يمثل بنك الاستثمار القومي، وآخر يمثل البنك الأهلي المصري، وعضو يمثل بنك مصر، وعضوان يمثلان الاكتتاب العام.

وكان اقترح مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية“نايل سات” توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 40 سنتًا للسهم عن أرباح العام الماضي.

وحققت الشركة صافي ربح 38.96 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2022، مقارنة بربح 30.75 مليون دولار خلال عام 2021.

فيما انخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 99.85 مليون دولار، مقابل إيرادات 111.76 مليون دولار في العام السابق له.

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها إلى انخفاض إجمالي مصروفات الشركة.