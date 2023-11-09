السعودية توقع مشروعات تنموية مع دول أفريقية بملياري ريال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن“الصندوق السعودي للتنمية” سيوقع مشروعات تنموية مع دول أفريقية بملياري ريال، خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر السعودي العربي الأفريقي، اليوم الخميس.
وأضاف الجدعان، أن الصندق كان له دور في تمويل البنية التحتية الأساسية في أفريقيا، ودعم ما يزيد عن 400 مشروعاً في القارة.
تابع:“تنضم إلينا اليوم مؤسسات التنمية التابعة لمجموعة التنسيق العربية التي ستعلن عن برامجها التمويلية الضخمة لدعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية حتى 2030”.
أطلقت المملكة مؤخراً برنامج يهدف إلى تيسير التجارة في الخدمات وليس فقط السلع بين المملكة وأفريقيا والتوسع فيها وذلك في إطار التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تستهدف هذه المبادرة التكامل الإقليمي الذي يمثل مجالاً من مجالات النمو غير المستغلة.
اقتصاد الشرق
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