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السعودية توقع مشروعات تنموية مع دول أفريقية بملياري ريال

11/9/2023 4:24:29 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن“الصندوق السعودي للتنمية” سيوقع مشروعات تنموية مع دول أفريقية بملياري ريال، خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر السعودي العربي الأفريقي، اليوم الخميس.

وأضاف الجدعان، أن الصندق كان له دور في تمويل البنية التحتية الأساسية في أفريقيا، ودعم ما يزيد عن 400 مشروعاً في القارة.

تابع:“تنضم إلينا اليوم مؤسسات التنمية التابعة لمجموعة التنسيق العربية التي ستعلن عن برامجها التمويلية الضخمة لدعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية حتى 2030”.

أطلقت المملكة مؤخراً برنامج يهدف إلى تيسير التجارة في الخدمات وليس فقط السلع بين المملكة وأفريقيا والتوسع فيها وذلك في إطار التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تستهدف هذه المبادرة التكامل الإقليمي الذي يمثل مجالاً من مجالات النمو غير المستغلة.

اقتصاد الشرق

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