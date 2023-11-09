أودن تقرر تأسيس صندوق متخصص للبذور بالمشاركة مع كفر الزيات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت شركة“أودن للاستثمارات المالية”، على تأسيس صندوق متخصص للبذور والكيماويات والأسمدة والتكنولوجيا الحيوية (صندوق ملكية خاصة رأسمال المخاطر).
وأوضحت الشركة، أنه سيتم تأسيس الصندوق مع شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.
وكانت قررت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، عرض تأسيس صندوق متخصص للبذور والكيماويات والأسمدة والتكنولوجيا الحيوية برأس مال 5 ملايين جنيه على عمومية الشركة.
وأوضحت الشركة، أنه سيتم تأسيس الصندوق بالمشاركة مع شركة أودن للاستثمارات المالية.
وأشارت إلى أنه سيتم العرض على العمومية لأنه من ضمن عقود المعاوضة.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الموازنة التقديرية للعام المقبل.
وتستهدف الشركة تحقيق 160.54 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المقابل (2024)، مقابل 105.05 مليون جنيه أرباح متوقعة تحقيقها بنهاية العام الجاري 2023.
وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات خلال العام المقبل بنحو 1.73 مليار جنيه، مقابل 902.9 مليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام الجاري.
كما تستهدف كفر الزيات استثمار نحو 45 مليون جنيه، تتمثل في قيمة شراء آلات ومعدات وإنشاء مباني واستثمار في شركة تجارية تابعة.
وكان كشف هاشم السيد الرئيس التنفيذى لصندوق المصريين للاستثمار العقارى، ورئيس مجلس إدراة شركة أودن للاستثمارات المالية، عن أن الشركة فى محادثات مع 5 مطورين عقاريين كبار لتدشين صناديق عقارية، ومن المتوقع أن يتم تقديم أوراقهم للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف فى تصريحات لـ((البورصة)) على هامش فعاليات ندوة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الشركة تقدمت بالفعل بأوراق تأسيس صندوق عقارى لصالح شركة أرابيلا جروب للتطوير العقارى برأسمال مبدئى 5 ملايين جنيه.
وتوقع رئيس لجنة أسواق المال بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تشهد الشهور المقبلة إطلاق عدد من الصناديق العقارية بعد تعديلات القانون رقم 30 لسنة 2023 والخاص بإعفاء الصناديق العقارية من ضريبة الدخل والأرباح والتوزيعات والتى صدرت منتصف يونيو الماضى، متوقعًا صدور اللائحة التنفيذية الشهر المقبل.
وأشار السيد إلى أن هناك تيسيرات أصدرتها الجهات الحكومية لسرعة تسجيل الصناديق بخلاف الإعفاءات الخاصة بوزارة المالية منها عدم وضع حد أقصى لسقف رأسمال الصندوق العقارى، متوقعًا طفرة فى القطاع العقارى بدعم الصناديق التى توفر تمويلات للمطورين.
ونوه إلى أن إجراءات تأسيس الصندوق تتضمن الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تتولى إصدار نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق، ويتم طرحه للاكتتاب خلال 60 يوما.
وفى سياق متصل، يرى أنَّ وجود منصة تداول الحصص العقارية سيخلق فرصاً واعدة بقطاع العقارات، وسيغنى المطورين عن آليات التمويل العقارى، وسيصبح مصدر تمويل منخفض التكلفة.
وأضاف أن البورصة العقارية ستكون بوابة للعملة الصعبة إذا حظيت بترويج قوى مع إمكانية دخول مجال البورصات العقارية بالأسواق المحيطة.
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