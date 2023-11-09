أودن تقرر تأسيس صندوق متخصص للبذور بالمشاركة مع كفر الزيات

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت شركة“أودن للاستثمارات المالية”، على تأسيس صندوق متخصص للبذور والكيماويات والأسمدة والتكنولوجيا الحيوية (صندوق ملكية خاصة رأسمال المخاطر).

وأوضحت الشركة، أنه سيتم تأسيس الصندوق مع شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.

وكانت قررت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، عرض تأسيس صندوق متخصص للبذور والكيماويات والأسمدة والتكنولوجيا الحيوية برأس مال 5 ملايين جنيه على عمومية الشركة.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم تأسيس الصندوق بالمشاركة مع شركة أودن للاستثمارات المالية.

وأشارت إلى أنه سيتم العرض على العمومية لأنه من ضمن عقود المعاوضة.

وكان اعتمد مجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الموازنة التقديرية للعام المقبل.

وتستهدف الشركة تحقيق 160.54 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المقابل (2024)، مقابل 105.05 مليون جنيه أرباح متوقعة تحقيقها بنهاية العام الجاري 2023.

وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات خلال العام المقبل بنحو 1.73 مليار جنيه، مقابل 902.9 مليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام الجاري.

كما تستهدف كفر الزيات استثمار نحو 45 مليون جنيه، تتمثل في قيمة شراء آلات ومعدات وإنشاء مباني واستثمار في شركة تجارية تابعة.

وكان كشف هاشم السيد الرئيس التنفيذى لصندوق المصريين للاستثمار العقارى، ورئيس مجلس إدراة شركة أودن للاستثمارات المالية، عن أن الشركة فى محادثات مع 5 مطورين عقاريين كبار لتدشين صناديق عقارية، ومن المتوقع أن يتم تقديم أوراقهم للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فى تصريحات لـ((البورصة)) على هامش فعاليات ندوة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الشركة تقدمت بالفعل بأوراق تأسيس صندوق عقارى لصالح شركة أرابيلا جروب للتطوير العقارى برأسمال مبدئى 5 ملايين جنيه.

وتوقع رئيس لجنة أسواق المال بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تشهد الشهور المقبلة إطلاق عدد من الصناديق العقارية بعد تعديلات القانون رقم 30 لسنة 2023 والخاص بإعفاء الصناديق العقارية من ضريبة الدخل والأرباح والتوزيعات والتى صدرت منتصف يونيو الماضى، متوقعًا صدور اللائحة التنفيذية الشهر المقبل.

وأشار السيد إلى أن هناك تيسيرات أصدرتها الجهات الحكومية لسرعة تسجيل الصناديق بخلاف الإعفاءات الخاصة بوزارة المالية منها عدم وضع حد أقصى لسقف رأسمال الصندوق العقارى، متوقعًا طفرة فى القطاع العقارى بدعم الصناديق التى توفر تمويلات للمطورين.

ونوه إلى أن إجراءات تأسيس الصندوق تتضمن الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تتولى إصدار نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق، ويتم طرحه للاكتتاب خلال 60 يوما.

وفى سياق متصل، يرى أنَّ وجود منصة تداول الحصص العقارية سيخلق فرصاً واعدة بقطاع العقارات، وسيغنى المطورين عن آليات التمويل العقارى، وسيصبح مصدر تمويل منخفض التكلفة.

وأضاف أن البورصة العقارية ستكون بوابة للعملة الصعبة إذا حظيت بترويج قوى مع إمكانية دخول مجال البورصات العقارية بالأسواق المحيطة.