اتفاق تركي إسرائيلي لنقل الجرحى الفلسطينيين إلى تركيا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أنقرة/PNN- أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أنه تم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لنقل الجرحى الفلسطينيين بشكل عاجل وآمن إلى تركيا لتلقي العلاج.
وقال كوجا إنه أجرى "محادثات مهمة" مع نظيره الإسرائيلي نيتسان هورويتز، و"اتفقنا على نقل المرضى الفلسطينيين بشكل آمن إلى تركيا".
وقبل أيام، أكد كوجا أن بلاده ستنقل أكثر من ألف من الذين يحتاجون إلى علاج عاجل من المرضى والجرحى من مشافي غزة عبر معبر رفح إلى تركيا، وذلك بعد مباحثات أجراها مع نظيره المصري خالد عبد الغفار، حول توفير الرعاية الصحية للفلسطينيين الذين حُرموا منها بسبب القصف الإسرائيلي.
وأعلن مدير عام وزارة الصحة في غزة أن "18 مستشفى خرجت عن الخدمة منذ بداية الحرب، وسط تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية في القطاع".
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 10569 شهيدا و26475 جريحا.
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