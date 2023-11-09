اتفاق تركي إسرائيلي لنقل الجرحى الفلسطينيين إلى تركيا

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN- أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أنه تم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لنقل الجرحى الفلسطينيين بشكل عاجل وآمن إلى تركيا لتلقي العلاج.

وقال كوجا إنه أجرى "محادثات مهمة" مع نظيره الإسرائيلي نيتسان هورويتز، و"اتفقنا على نقل المرضى الفلسطينيين بشكل آمن إلى تركيا".

وقبل أيام، أكد كوجا أن بلاده ستنقل أكثر من ألف من الذين يحتاجون إلى علاج عاجل من المرضى والجرحى من مشافي غزة عبر معبر رفح إلى تركيا، وذلك بعد مباحثات أجراها مع نظيره المصري خالد عبد الغفار، حول توفير الرعاية الصحية للفلسطينيين الذين حُرموا منها بسبب القصف الإسرائيلي.

وأعلن مدير عام وزارة الصحة في غزة أن "18 مستشفى خرجت عن الخدمة منذ بداية الحرب، وسط تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية في القطاع".

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 10569 شهيدا و26475 جريحا.