لحظة اقتحام مشجع ملعب مباراة في دوري أبطال أوروبا يرفع علم فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network )
كوبنهاغن/PNN- شهد ملعب "باركن" بالعاصمة الدنماركية اقتحام شاب يحمل العلم الفلسطيني أثناء مباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الأربعاء.
وبعد 9 دقائق من بداية المباراة، اقتحم المشجع أرضية الملعب، رافعا علما فلسطينيا كتب عليه بالإنجليزية عبارات "أوقفوا قتل أطفال غزة" و "لنقف سويا".
وطاف المشجع بالعلم على أرضية ملعب باركن في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن قرابة 40 ثانية، قبل أن يقوم رجال الأمن بإبعاده.
وتحدى المشجع قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الصارمة ضد إشهار الشعارات السياسية مع فلسطين، معرضا نفسه لعقوبة الحرمان من دخول الملاعب في أوروبا، من أجل إيصال رسالته.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مخلفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى ومئات آلاف المشردين، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية.
وانتهى الشوط الأول بتعادل مانشستر يونايتد وكوبنهاغن بهدفين لكل فريق، قبل أن يسقط النادي الإنجليزي بميدان الفريق الدنماركي في الوقت القاتل بنتيجة (3-4)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
المصدر: RT
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