الشرطة الإسرائيلية تعتقل رئيس لجنة المتابعة بأراضي الـ48 محمد بركة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الناصرة/PNN- اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بأراضي الـ48 محمد بركة، في منطقة الخانوق بمدينة الناصرة.
وكان رئيس "المتابعة" في طريقه للوقفة التي تُجرى الساعة 11 قبل ظهر اليوم في ساحة العين في الناصرة، ضد الحرب على غزة، بمشاركة قيادة لجنة المتابعة وشخصيات تمثيلية فقط، بمعنى أن المشاركة في الوقفة محددة فقط لمن تمت دعوتهم شخصيا، وليست مفتوحة أمام الجمهور، وفقا لإعلان المتابعة.
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