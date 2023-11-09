الشرطة الإسرائيلية تعتقل رئيس لجنة المتابعة بأراضي الـ48 محمد بركة

MENAFN - Palestine News Network ) الناصرة/PNN- اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بأراضي الـ48 محمد بركة، في منطقة الخانوق بمدينة الناصرة.

وكان رئيس "المتابعة" في طريقه للوقفة التي تُجرى الساعة 11 قبل ظهر اليوم في ساحة العين في الناصرة، ضد الحرب على غزة، بمشاركة قيادة لجنة المتابعة وشخصيات تمثيلية فقط، بمعنى أن المشاركة في الوقفة محددة فقط لمن تمت دعوتهم شخصيا، وليست مفتوحة أمام الجمهور، وفقا لإعلان المتابعة.