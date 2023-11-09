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مصائد للموت.. رئيس الموساد الإسرائيلي السابق يحذر من الدخول إلى أنفاق غزة

11/9/2023 4:21:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- حذر رئيس الموساد الإسرائيلي السابق الجنرال داني يتوم الجيش الإسرائيلي من الدخول إلى أنفاق غزة، مؤكدا أنها "مصائد للموت".

وقال: "ممنوع على جنود الجيش الإسرائيلي الدخول إلى الأنفاق، هذه مصيدة موت، التفافات متعددة وطبقات فوق طبقات، يوجد في غزة نحو 500 كم من الأنفاق تحت الأرض وهي مقسمة ومتنوعة لتتعدد استخداماتها".

وكتب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان على "إكس": "في الوقت الحالي هناك 37 ألف وحش بشري يتجولون في قطاع غزة،
وبغض النظر عن الظروف والعواقب لا يجب أن يموت أحدهم ميتة طبيعية، يجب القضاء على كل إرهابي صغير".

وأضاف: "هناك قانون في دولة إسرائيل لمقاضاة النازيين وأعوانهم، وينبغي أن ينطبق هذا القانون أيضا على أعضاء حماس والجهاد الإسلامي".

وبلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف وأكثر من 26 ألف جريح.

MENAFN09112023000205011050ID1107399164

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