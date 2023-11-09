مصائد للموت.. رئيس الموساد الإسرائيلي السابق يحذر من الدخول إلى أنفاق غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- حذر رئيس الموساد الإسرائيلي السابق الجنرال داني يتوم الجيش الإسرائيلي من الدخول إلى أنفاق غزة، مؤكدا أنها "مصائد للموت".
وقال: "ممنوع على جنود الجيش الإسرائيلي الدخول إلى الأنفاق، هذه مصيدة موت، التفافات متعددة وطبقات فوق طبقات، يوجد في غزة نحو 500 كم من الأنفاق تحت الأرض وهي مقسمة ومتنوعة لتتعدد استخداماتها".
وكتب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان على "إكس": "في الوقت الحالي هناك 37 ألف وحش بشري يتجولون في قطاع غزة،
وبغض النظر عن الظروف والعواقب لا يجب أن يموت أحدهم ميتة طبيعية، يجب القضاء على كل إرهابي صغير".
وأضاف: "هناك قانون في دولة إسرائيل لمقاضاة النازيين وأعوانهم، وينبغي أن ينطبق هذا القانون أيضا على أعضاء حماس والجهاد الإسلامي".
وبلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف وأكثر من 26 ألف جريح.
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