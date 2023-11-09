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14 5 طنا مشتريات الكويت من الذهب بقيمة ناهزت مليار دولار

11/9/2023 4:03:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • 600 كيلوغرام زيادة في مبيعات السبائك والعملات الذهبية منذ يناير حتى سبتمبر


علي إبراهيم
ناهزت قيمة مشتريات المواطنين والمقيمين من الذهب خلال أول 9 أشهر من العام الحالي نحو المليار دولار، مدفوعة بحجم مشتريات بلغ نحو 14.5 طنا من المعدن الأصفر، ومتوسط سعر للأونصة يبلغ 1941.95 دولارا خلال تلك الفترة، وذلك وسط تزايد في حجم المشتريات من السبائك والعملات الذهبية، الذي زاد بنحو 300 كيلو غرام خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023.
وتفصيلياً، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن إجمالي مشتريات الكويت من الذهب خلال أول 9 أشهر من العام الحالي شهدت ارتفاعا طفيفا بنحو 300 كيلو غرام، إذ بلغت منذ أول يناير حتى نهاية سبتمبر 2023 ما حجمه 14.5 طنا من المشغولات والسبائك والعملات الذهبية، مقارنة مع 14.2 طنا عن الفترة ذاتها من 2022.
وبنظرة بسيطة، فإن الارتفاع في حجم مبيعات الذهب الحقيقي بالكويت كان بواقع 600 كيلو غرام جميعها في السبائك، بينما تراجعت مبيعات المشغولات بنحو 300 كيلو غرام وهوما حقق صافي زيادة إجمالية بـ 300 كيلو غرام. وشهدت عمليات شراء المشغولات تراجعا طفيفا خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، بينما شهدت عمليات شراء السبائك والعملات زيادة ملحوظة عن الفترة ذاتها.
وبلغ حجم مشتريات المشغولات نحو 10.6 أطنان خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، بتراجع 300 كيلو غرام على أساس سنوي مقارنة مع 10.9 أطنان من المشغولات تم بيعها خلال الفترة ذاتها من 2022.
إلى ذلك، حفزت الزيادة في عمليات شراء السبائك والعملات الذهبية ارتفاع مشتريات الذهب بالكويت خلال أول 9 أشهر من 2023، إذ ارتفعت بنحو 18.2% بما حجمه 600 كيلو من السبائك لتبلغ إجمالي أحجام السبائك عن الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023 نحو 3.9 أطنان مقارنة مع 3.3 أطنان عن الفترة ذاتها من 2022. وأظهرت البيانات أن الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو 2023 شهدت أكبر حجم إجمالي لمشتريات المعدن الأصفر بالكويت بواقع 5.5 أطنان، يليها الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر التي بلغ حجم المشتريات خلالها 4.9 أطنان، ثم الفترة من يناير حتى نهاية مارس بواقع 4.1 أطنان.
ولجهة المشغولات، سجلت الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو 2023 أكبر حجم لشراء المشغولات بواقع 4.2 أطنان يليها الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر بنحو 3.4 أطنان ثم الفترة من يناير حتى نهاية مارس بـ 3 أطنان.
ولجهة السبائك، شهد الربع الأول من العام مشتريات لـ 1.1 طن من السبائك والعملات، وفي الربع الثاني نحو 1.3 طن، وفي الربع الثالث من العام 1.5 طن.
وبالمقارنة الفصلية على أساس سنوي، شهد الربع الأول من العام الحالي 2023 نحو 4.1 أطنان من المشغولات والسبائك، وهي نفس حجم المشتريات خلال الفترة ذاتها من 2022، وشهد الربع الثاني من 2023 نحو 5.5 أطنان من المشغولات مقارنة مع 4.9 أطنان من المشغولات والسبائك عن الفترة ذاتها من 2022، وشهد الربع الثالث من 2023 نحو 4.9 أطنان من المشغولات والسبائك مقارنة مع 5.2 أطنان عن الفترة ذاتها من 2022.

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