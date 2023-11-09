18 مليار دينار إنفاق رأسمالي للقطاع النفطي حتى 2026



14.7 مليار دينار مبالغ مالية مرصودة لـ «نفط الكويت» في 5 سنوات 1.8 مليار دينار إنفاق «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة خلال 2023/2022

أحمد مغربيكشفت مؤسسة البترول الكويتية لـ «الأنباء»، عن رصدها 18.18 مليار دينار كإنفاق رأسمالي على المشاريع ضمن الخطة الخمسية التي تمتد من 2022 حتى 2026، مشيرة الى ان الصرف الفعلي حتى مارس 2023 بلغ 11 مليار دينار اي ما يعادل 61% من القيمة المرصودة.وأظهرت أن «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة انفقت 1.8 مليار دينار على المشاريع الرأسمالية خلال السنة المالية 2023/2022.تفصيليا، استحوذت شركة نفط الكويت على نصيب الأسد من المبالغ الرأسمالية طبقا للخطة الخمسية باستحواذها على 14.7 مليار دينار، وبلغ الصرف الفعلي للشركة حتى الآن نحو 8.7 مليارات دينار، اي ما يعادل 59.4% من المبالغ المرصودة، فيما بلغ إنفاق الشركة الرأسمالي خلال السنة المالية الماضية 2023/2022 نحو 1.2 مليار دينار.ووفقا للأرقام أعلاه، فإن شركة نفط الكويت تستحوذ على 65% من اجمالي المبالغ المالية المرصودة لتنفيذ خطة الانفاق الرأسمالي طبقا للخطة الخمسية.وأشارت الى ان شركة البترول الوطنية رصدت 247.6 مليون دينار لتنفيذ مشاريعها طبقا للخطة الخمسية، وبلغ الصرف الفعلي طبقا للخطة الخمسية حتى 31 مارس 2023 نحو 81.6 مليون دينار، اي ما يعادل 33% من اجمالي المبالغ المالية المرصودة، فيما بلغ انفاق الشركة الرأسمالي خلال السنة المالية 2023/2022 فقط نحو 22.3 مليون دينار.أما شركة البترول الكويتية العالمية فيبلغ اجمالي الانفاق الرأسمالي المرصود لها ضمن الخطة الخمسية حوالي 1.6 مليار دينار، وبلغ اجمالي المنصرف حتى نهاية مارس 2023 نحو 1.3 مليار دينار، لتبلغ نسبة الفرق حتى مارس 2023 نحو 77.9%، فيما بلغ انفاق الشركة خلال العام المالي الماضي 304.7 ملايين دينار.وكشفت البيانات أن الشركة الكويتية لنفط الخليج رصدت إنفاقا رأسماليا من الخطة الخمسية يقدر بنحو 591.7 مليون دينار، وبلغ حجم الانفاق الفعلي حتى نهاية مارس 2023 نحو 278.9 مليون دينار، اي ما يعادل 47.1% من إجمالي المبالغ الحالية المرصودة، فيما بلغ انفاق الشركة خلال العام المالي 2022/2023 نحو ٢٤ مليون دينار.اما شركة ناقلات النفط الكويتية فرصدت انفاقا رأسماليا يبلغ 71.4 مليون دينار خلال الخطة الخمسية، فيما بلغ انفاق الشركة الفعلي نحو 16.5 مليون دينار، اي بمعدل انفاق فعلي يبلغ 23.2%، وبلغ حجم انفاق الشركة خلال العام المالي الماضي نحو 6.5 ملايين دينار.واظهرت ان الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) لديها خطة لإنفاق نحو 829.9 مليون دينار، وبلغ الصرف الفعلي حتى مارس 2023 نحو 629.9 مليون دينار، أي ما يعادل 75.9% من المبالغ المالية المرصودة، فيما بلغ حجم الصرف الفعلي خلال السنة المالية 2022/2023 نحو 72.6 مليون دينار.ورصدت مؤسسة البترول الكويتية (المكتب الرئيسي) إنفاق 5.8 ملايين دينار خلال سنوات الخطة، وبلغ حجم المنصرف الفعلي نحو 859 ألف دينار فقط اي ما يعادل 14.8% من الاجمالي.هذا، وتؤكد المؤسسة حرصها على استمرار وتكثيف الجهود المبذولة لرفع نسبة انجاز مشاريع القطاع النفطي الرأسمالية وتلافي الصعوبات التي تواجهها، من خلال المتابعة الحثيثة لأداء المقاولين والحرص على توفير الخطط البديلة لمعالجة التأخير الفعلي، ووضع الخطط الاستباقية لتجنب اي تأخير متوقع في التنفيذ، كما تستمر المؤسسة وشركاتها التابعة بالتنسيق داخليا وخارجيا مع جهات الدولة المختلفة لتوفير المتطلبات اللازمة لضمان سرعة انجاز المشاريع الرأسمالية، وتوفر التسهيلات المطلوبة بما هو متاح ضمن اللوائح والقوانين ذات الصلة.15.2مليار دينار لاستكشاف وإنتاج النفط داخل البلادأظهرت البيانات أن إجمالي المبالغ المالية التي رصدتها الكويت للإنفاق على قطاع الاستكشاف والإنتاج داخل البلاد قد بلغ 15.٢ مليار دينار، موزعة على 14.7 مليار دينار لشركة نفط الكويت و٥٩١٫٧ مليون دينار للشركة الكويتية لنفط الخليج. وبالتالي يستحوذ قطاع الاستكشاف والإنتاج على النصيب الأكبر من إجمالي المبالغ المالية المرصودة من قبل مؤسسة البترول الكويتية طبقا للخطة الخمسية البالغة قيمتها 18.18 مليار دينار.67 مشروعاً بـ 2.1 مليار دينارأظهرت البيانات أن لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة نحو 67 مشروعا بقيمة 2.1 مليار دينار، وهذه المشاريع تعاني من بعض التأخير وذلك لبطء سير العمل وضعف أداء المقاولين وطول الدورة المستندية، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض نسبة الإنجاز الفعلي لمشروعات الخطة الخمسية للمؤسسة وتأخير الانتهاء منها وعدم الاستفادة من المبالغ المدرجة بالموازنات وتحقيق الأهداف المرجوة منها وترحيلها للسنوات المالية التالية وتأجيل إنجاز بعضها للسنة المالية 2027/2028.ترحيل 37 مشروعاًقررت مؤسسة البترول الكويتية ترحيل تنفيذ 37 مشروعا مدرجا ضمن الموازنة الرأسمالية للسنة المالية 2022/2023 إلى السنة المالية الحالية 2023/2024، وذلك لطول الدورة المستندية والحصول على الموافقات والتصاريح المطلوبة من الجهات المختلفة، علما أنه تم إلغاء بعض المشروعات بعد إجراء مراجعة على المشاريع.