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ميد طلبات الإسكان بالكويت ارتفعت إلى 100 ألف في 2023

11/9/2023 4:03:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد ان الكويت تكافح من اجل زيادة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لقطاعات النقل والطاقة والبناء، حيث ان عقود المشروعات منذ عام 2018 لم تسجل سوى 20 مليار دولار، مقارنة بـ 83 مليار دولار في دولة قطر و223 مليار دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة نفسها.
واستعرضت المجلة أسباب التحديات التي تواجهها المشروعات في الكويت، وقالت إنها معروفة جيدا، وعلى رأسها الإشكالات السياسية والبيروقراطية التي تنعكس سلبا على تنفيذ المشاريع.
ومضت المجلة إلى القول إن هذه القضايا، إلى جانب غياب هيكل مركزي لصنع القرار، توضح أنه من غير المرجح ان يأتي تغيير الوضع الراهن من الداخل، وهكذا كان التوجه لتوقيع 7 مذكرات تفاهم مع الصين تركزت على المشاريع الكبرى في أواخر سبتمبر الماضي خلال زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى مدينة هانغتشو، سببا في لفت هذا الاهتمام الكبير لقطاع المشروعات الكويتية، وتغطي مذكرات التفاهم مجموعة من القطاعات، منها تطوير الإسكان والطاقة المتجددة ومعالجة المياه وإعادة التدوير والموانئ.
ويأمل المعنيون الرئيسيون في قطاع المشروعات في الكويت أن تكون الاتفاقيات حافزا لتنشيط هذا السوق الذي يعاني من السبات.
وذكرت المجلة أن المقاولين الصينيين يركزون بشكل خاص على الفرص في مجال الطاقة الشمسية والإسكان العام، وهما قطاعان حققوا فيهما بالفعل نجاحا كبيرا في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت ميد انه لما كانت شركات المقاولات وموردو المعدات الصينيون يهيمنون على صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، فقد تعتبر مذكرات التفاهم وسيلة لبناء محطة للطاقة الشمسية، ليس فقط للتخفيف من التحدي قصير المدى ولكن أيضا كوسيلة للوصول إلى هدف الطاقة المتجددة الذي حددته الكويت وهو 4.400 ميغاواط، ونظرا لعدم قدرة الدولة على بناء القدرة الإنتاجية الكافية، فقد يكون هذا هو خيارها الحقيقي الوحيد.
وعلى صعيد ذي صلة، هناك مجموعة مماثلة من التحديات التي تواجه قطاع الإسكان العام في ضوء أحقية كل مواطن في الحصول على منزل أو قطعة أرض، وبلغ عدد المنتظرين على القائمة اكثر من 90 ألفا، كما في 2022، وربما ارتفع إلى 100 ألف في 2023، علما ان متوسط فترة الانتظار الآن تتجاوز 10 سنوات.
وقالت المجلة إن الاتفاقية الصينية - الكويتية قد تفتح الباب أمام الاستثمار الصيني المباشر في تطوير الإسكان العام في الكويت لمساعدتها في التغلب على الأزمة الإسكانية، كما في صفقة الطاقة المتجددة.

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